Le rêve de la mise en place d’un circuit de course automobile qui a caressé des années durant les amateurs de course de voitures pourrait se concrétiser “très bientôt”, selon Hichem Ben Dhafer, directeur du projet “Tunisia First Club”, qui s’attend à la finalisation prochaine des composantes du projet touristique et sportif dont les travaux ont débuté depuis neuf ans.

Ben Dhafer, un homme d’affaires tunisien passionné depuis sa jeunesse de courses auto et moto et qui a longtemps vécu aux USA, a parié sur un groupe d’amis aventuriers comme lui pour lancer ce projet unique en son genre en Tunisie, un circuit de Formula 2 sur une surface de 16 hectares à proximité de la grande surface Géant, dans le gouvernorat de l’Ariana.

“La réalisation d’un circuit aux normes internationales en Tunisie est le rêve de ma vie et j’ai trouvé auprès de l’investisseur tunisien Lotfi Lejmi un grand soutien pour appuyer l’idée et étudier le projet avant de réunir les financements nécessaires et le démarrage des travaux”, explique-t-il.

Se félicitant de l’appui apporté au projet par l’Automobile club de Tunisie et les fervents supporters du projet, il n’a pas tari d’éloges sur son associé Lotfi Lejmi, affirmant que “grâce à sa grande expérience dans le domaine des grands travaux à l’étranger, notamment en Chine, il a manifesté un grand enthousiasme pour mener à bien le projet”.

“L’idée a fait son chemin, d’un complexe touristique et commercial, le projet s’est transformé en un complexe sportif multidisciplinaire”, a-t-il précisé. Le site choisi abritera des activités sportives, touristiques, commerciales et de loisirs “afin de pouvoir attirer les différentes catégories d’âge et sociales.

Ce complexe est composé, outre d’un circuit de courses auto, de terrains de football, de golf, d’une grande piscine aux normes internationales, d’un hippodrome, d’un centre de soins et esthétique, d’un restaurant, d’une maison d’hôtes et d’un téléphérique.

La direction technique du circuit de Formula 2 et de courses motos de 2030 m de long et 12 m de large sera confiée au champion tunisien Walid Azzouz.

Un noyau de circuit de courses avait vu le jour en Tunisie avec l’expérience du karting avec la mise en place d’un circuit à Hergla, dans le gouvernorat de Sousse. Malgré l’intérêt officiel et l’engouement populaire pour ces sports mécaniques, l’expérience a toutefois tourné court après trois ans seulement en raison d’un manque de maintenance et de financement.