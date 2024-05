La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a appelé, jeudi, le grand public à ne pas répondre aux offres d’achat des cartes bancaires internationales commercialisées sur les réseaux sociaux, ajoutant que le phénomène a été notifié aux autorités compétentes.

La BCT a ajouté, dans un communiqué, que ses services ont constaté la présence de plusieurs comptes sur les réseaux sociaux commercialisant des cartes bancaires internationales permettant à leurs utilisateurs d’effectuer des achats sur des sites marchands étrangers et d’ouvrir des comptes en devises à l’étranger.

L’institution d’émission a appelé les utilisateurs à éviter toute relation avec ces comptes pour éviter les dangers d’escroquerie. De plus, ces pratiques enfreignent la législation en vigueur et la réglementation des changes et risquent d’être poursuivis en justice, précise la même source.