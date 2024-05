L’athlète tunisienne Ghofrane Lahmadi a remporté la médaille de bronze de l’épreuve du lancer du poids en réalisant un jet de 13,16 m, jeudi, dans le cadre de la deuxième journée des championnats arabes d’athlétisme pour jeunes (U20), organisés à Ismailya, en Egypte.

Il s’agit de la deuxième médaille décrochée par la jeune athlète après celle d’or obtenue au lancer du disque lors de la première journée, en réalisant un jet de 48,07 m.

La première journée a également vu Rayane Cherni remporter l’épreuve du 10 km marche, en 43:16.74.

La Tunisie, rappelle-t-on, est représentée lors de ces championnats par 14 athlètes, à savoir Omar Douzi (800 m), Mehdi Mlaouah (1500 m), Seif Zouidi, Rayane Mejri et Chayma Ayachi (3000 m steeple), Wassim Ounelli et Rayane Cherni (10 km marche), Rayane Ben Hassine (saut en hauteur), Nada Trabelsi (1500 m), Ghofrane Lahmadi et Zmorda Hajji (marteau), Rania Ben Mrad (jeux combinés) et Iheb Khaskhoussi (3000 m).