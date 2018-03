Les Directions régionales des domaines de l’Etat et des affaires foncières ont réalisé des résultats positifs au niveau des recouvrements, pour établir les montants dus auprès des Sociétés de mise en valeur et de développement agricole (SMVDA) à 32 millions de dinars, contre 62 millions de dinars un an auparavant, a affirmé le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mabrouk Korchid.

Intervenant au cours de la réunion des directeurs régionaux des domaines de l’Etat et des affaires foncières, tenue autour du thème “vers le renforcement des directions régionales dans la protection du domaine public”, le ministre a souligné la nécessité pour l’Etat de recouvrer ses dettes et de répandre la culture de la citoyenneté.

Korchid a mis l’accent sur le rôle important des directions régionales dans l’instauration d’une culture d’engagement positif envers le domaine public, appelant à intensifier les opérations de restitution des terres domaniales spoliées et l’exécution des décisions d’évacuation qui ont permis, d’ores et déjà, la récupération de 26 mille hectares squattés, dans une période d’un an et demi.

Il a évoqué, dans ce contexte, la ré-exploitation des terres restituées, dans le cadre de l’opération de refonte foncière et le développement des opérations de contrôle par les directions régionales, notamment au niveau des programmes de mise en valeur.

Le ministre a rappelé que la démarche adoptée par l’autorité de tutelle concernant la consolidation des directions régionales en vue de rapprocher les services du citoyen doit être accompagnée par la rapidité de l’action.

Cette réunion tenue en présence des directeurs généraux, régionaux et des chefs de structures centrales, relevant du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, a permis de discuter de trois thématiques, à savoir “l’interactivité entre les directions générales et régionales”, “la simplification des procédures et le rôle de l’informatique dans le renforcement du travail des directions régionales” et “la consolidation de la finance publique via le suivi des recouvrements des SMVDA au niveau régional”.