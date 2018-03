Amélioration des indicateurs économiques, au cours des deux premiers mois de 2018

Les indicateurs économiques ont enregistré, au cours des deux premiers mois de 2018, une reprise significative, notamment aux niveaux des intentions d’investissement industriel, qui ont augmenté de 61% pour atteindre les 655 millions de dinars tunisiens (MDT), contre 407 MDT au cours de la même période de 2017. C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises, Slim Feriani.

Quant aux intentions d’investissement à participation étrangère, elles ont augmenté de 66,5%; les exportations industrielles ont progressé de 36,9%, ce qui a contribué à la baisse du déficit commercial.

Intervenant, vendredi 30 mars 2018, lors d’un atelier sur entrepreneuriat organisé dans le cadre du Salon de l’entreprise à Bizerte (du 29 au 31 mars 2018), Feriani a rappelé que la Tunisie a gagné deux places par rapport à l’année 2017 dans le classement “Global Entrepreneurship Index 2018” (Indice mondial de l’entrepreneuriat), et est classée à la 40ème place sur 137 pays.

Le ministre a rappelé les décisions prises par le gouvernement pour stimuler l’investissement, dont l’accès des entreprises aux services du registre de commerce en ligne en téléchargeant une application électronique, outre le démarrage, au cours des prochaines semaines, du programme d’appui aux petites et moyennes entreprises en difficulté qui s’étalera sur trois ans avec une enveloppe de 400 millions de dinars, dont 100 MDT programmés dans le cadre de la loi de finances 2018.

Ces mesures et décisions visent selon Feriani visent le développement des exportations industrielles de 13,2% pour atteindre 45 MDT en 2018, contre 31 MDT en 2017, et l’augmentation de 10% des investissements industriels pour passer de 2,250 milliards de dinars en 2017, à 3 milliards de dinars en 2018, ainsi que le nombre des postes d’emploi qui devra passer de 508 mille emplois en 2017, à 580 mille en 2018.

Pour sa part, le gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider, a passé en revue l’état d’avancement des projets publics, notamment l’approvisionnement de la région en gaz naturel avec un coût de 83 MDT, le projet de liaison de Bizerte à l’Autoroute A2 à travers le pont fixe, d’un coût total de 750 MDT, et le projet d’assainissement du lac de Bizerte d’un coût de 270 MDT.

Le président de l’Instance tunisienne de l’investissement, Khalil Laabidi, a souligné que sa structure vise à développer l’esprit entrepreneuriat pour détrôner la culture des autorisations, ancrée dans le système administratif tunisien et la société, et ce via la concrétisation de la mise en place d’une plateforme numérique et un laboratoire incitant à la création d’entreprises à distance, outre la réduction du nombre des autorisations nécessaires à l’investissement et la création d’entreprises afin de promouvoir le développement et stimuler l’emploi.