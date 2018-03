Le Groupe cimentier chinois “Conch”, numéro un du secteur en Chine, envisage d’ouvrir un bureau à Tunis qui sera chargé de l’examen des opportunités d’investissement offertes, notamment dans les régions prioritaires, ont annoncé, jeudi, des représentants du groupe, selon le ministère de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises.

Le groupe de responsable chinois ont exposé les investissements de Conch dans le monde et la capacité d’emploi de ses usines, lors d’une réunion avec le ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, Slim Feriani.

Ils ont souligné que la Tunisie constitue un site attractif pour les investissements et un portail vers l’Afrique, qui dispose d’un climat d’affaires adéquat et d’un climat d’affaires stable et sécurisé.

Le ministre de l’Industrie a souligné, lors de cette rencontre, sur la nécessité d’inciter les investisseurs tunisiens et étrangers à créer des projets dans les régions de l’intérieur afin de favoriser la décentralisation et le développement régional.