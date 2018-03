C’est avec panache et surtout à l’américaine que Ibrahim Debache, P-dg de Ennakl Automobiles, est venu annoncer la disponibilité sur le marché tunisien de deux nouvelles SEAT, en l’occurrence la Nouvelle Arona et de la Nouvelle Ibiza, et ce jeudi 29 mars 2018 au Pavillon à Gammarth.

A l’américaine, car par la magie de la technologie, on nous fait comprendre que M. Debache a eu empêchement de dernière minute et qu’il a pris l’avion pour se rendre à Barcelone. Mais qu’il était possible de discuter avec lui par visioconférence. Mais surprise, quelques secondes après sa présentation de la SEAT “à partir de Barcelone“, et le voilà dans la salle où nous étions. D’où le nom de la soirée «From Barcelona to Barcelona». Bien joué !

Maintenant, passons aux choses plus sérieuses pour dire que la SEAT est un groupe d’automobile espagnol qui, depuis 1990, fait partie du groupe VOLKSWAGEN. Elle est présente sur le marché tunisien depuis l’année 2010, se positionnant au sein de Ennakl Automobiles en tant que marque jeune, dynamique et «Easy».

Guidée par le design, la marque SEAT offre des voitures combinant technologie et émotions, avec l’ambition de toujours placer la barre plus haut en matière de plaisir de conduite, nous a-t-on expliqué.

La preuve : depuis 2010, plus de 10.000 voitures SEAT ont été vendues, réalisant ainsi des performances remarquables. Et c’est l’objectif de poursuivre sa croissance, améliorer son image de marque et gagner en part de marché, que SEAT a décidé de lancer ses deux nouveaux modèles : la Nouvelle Arona et La Nouvelle Ibiza.

La soirée de présentation des deux modèles a enregistré la présence d’hommes d’affaires et de responsables politiques (nous avons aperçu, entre autres, le ministre de l’Industrie…). Sachant également que deux représentants de la marque avaient fait le déplacement de Tunis pour l’occasion.

Le nouveau positionnement de SEAT reflète l’esprit créatif et innovant de la ville de Barcelone, avec un style urbain unique, une énergie vibrante qui pousse à aller de l’avant…

Ces deux nouveaux modèles complètent et enrichissent la gamme tout s’inscrivant dans la plus grande offensive produit de l’histoire de la marque.

En effet, avec la Nouvelle Arona, SEAT marque son entrée sur le segment des SUV compacts. Ainsi, l’ARONA est le premier modèle de la marque sur le segment A0 des SUV urbains, un segment en pleine croissance et dont le volume est en train de doubler d’année en année en Tunisie.

Produit exclusivement à Martorell, l’usine qui enregistre le plus grand volume de production d’Espagne, l’Arona est le troisième lancement de 2017 de SEAT et constitue une nouvelle étape dans l’histoire de la marque espagnole et jouera sans doute un rôle clé pour SEAT, en termes de ventes.

L’Arona est le deuxième véhicule produit sur la plateforme MQB A0 qui permet une plus grande flexibilité de fabrication, une implémentation plus robuste et des modèles avec des carrosseries distinctes au sein du même segment.

Ce nouveau modèle combine les avantages de ses dimensions compactes en ville avec des attributs de SUV pour aller plus loin.

Il faut également ajouter que la SEAT ARONA est élégante, spacieuse et pratique pour une utilisation quotidienne en semaine.

De même, ce modèle peut être aventureux, robuste, sportif et efficace lors des excursions en week-end. Tous ces éléments sont combinés à une technologie de sécurité et de connectivité qui n’est observée que dans les segments supérieurs du marché. Sans oublier le design attractif et distinctif du modèle, ainsi que le dynamisme, la finesse et l’ADN sportif de la marque espagnole.

La SEAT Arona est proposée en deux finitions. L’“Arona Référence“ intègre toutes les fonctionnalités nécessaires au quotidien (affichage multifonction, détecteur de fatigue, volant multifonction, Bluetooth, détecteur de lumière, phares antibrouillard, etc.). Elle est proposée à 62.480 DT sur le marché tunisien.

La version supérieure, à savoir la “SEAT Style“ dispose de caractéristiques particulièrement distinctives et confortables tels la climatronic, l’éclairage d’ambiance, les phares avec éclairage de jour à LED, la fonction Coming home, le volant multifonction ainsi que le pommeau de vitesse en cuir, le système d’aide au stationnement arrière et une panoplie d’équipements pour un confort assurée. Elle est disponible sur le marché tunisien à 72.480 DT.

NOUVELLE IBIZA : la meilleure de toutes les générations

Quant à la nouvelle IBIZA, elle fait partie de la plus grande offensive produit de l’histoire de la marque. Celle-ci a débuté l’année dernière avec la nouvelle LEON, suivie de l’IBIZA et l’ARONA cette année.

La cinquième génération de l’IBIZA a été conçue à Barcelone et est le premier modèle du Groupe Volkswagen à utiliser la plateforme MQB A0.

A souligner que la SEAT Ibiza a remporté le prix des essais automobiles nationaux de l’année 2017. Une palme décernée à la suite du sondage annuel effectué auprès des journalistes automobiles français par lefilauto.fr, depuis maintenant 13 ans. Ce prix vient confirmer le souffle nouveau de la marque, actuellement en pleine ascension.

La SEAT Ibiza est proposée en deux finitions, à savoir l’“Ibiza style“ qui est équipée de l’affichage multifonction, le capteur de lumière, le Bluetooth, le volant multifonction, le verrouillage central, les vitres électriques, l’interface électrique.

Son prix sur le marché tunisien est de 42.480 DT.

Quant à la version supérieure, en l’occurrence la “Style Plus“, elle dispose de la climatronic, éclairage d’ambiance, volant cuir multifonction, phares FULL LED, pack chrome, réglage des phares automatique et toit ouvrant panoramique électrique. Cette version est proposée à 47.980 DT.

L’objectif de vente sur le marché tunisien pour les deux modèles est de 1.500 unités en 2018.

Tallel BAHOURY