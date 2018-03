Tunisie Telecom vient d’enrichir son portefeuille de client “Grands comptes“ par la signature d’un contrat de partenariat triennal avec le prestigieux groupe STUDI.

La convention a été paraphée au siège du Groupe STUDI, jeudi 29 mars 2018, par les PDG des deux groupes, à savoir Mohamed Ben Youssef et Mohamed Fadhel Kraiem, respectivement de STUDI et Tunisie Telecom.

En vertu de ce contrat, le Groupe STUDI, implanté dans plus de dix pays africains et en France et exerçant ses activités dans plus d’une trentaine de pays, va bénéficier d’une offre globale de Tunisie Telecom en matière des téléphonies fixe et Mobile, la DATA, la Fibre Optique, la VOIP, la MPLS …

Mohamed Ben Youssef, à l’issue de la signature de ce partenariat, a rendu hommage à Tunisie Telecom qui agit en partenaire technologique de taille. «Grâce à cette convention, le Groupe STUDI va bénéficier d’une offre globale de télécommunication avec les tarifs les plus compétitifs sur le marché, et d’une expertise très développée en matière de solutions destinées aux entreprises, sur le réseau le plus performant», a-t-il déclaré.

De son côté, M. Mohamed Fadhel Kraiem s’est déclaré heureux de voir le prestigieux Groupe STUDI bénéficier d’une offre globale de Tunisie Telecom. «En capitalisant sur son infrastructure, son savoir-faire et son expertise, Tunisie Telecom accompagnera le Groupe STUDI dans son développement tant à l’échelle nationale qu’internationale», a souligné M. Kraiem.