La filiale mauritanienne de Tunisie Telecom, MATTEL, vient de lancer le service voix et data en 3G, toujours en utilisant la technologie VSAT, rapporte le site africa-newsroom.com.

La phase d’intégration de la 3G sur VSAT sera entamée dans la ville de Bassiknou, qui constitue un site stratégique pour MATTEL puisqu’elle abrite plusieurs organisations internationales mais très éloignée de Nouakchott (la capitale) sur la frontière avec le Mali.

Après avoir déployé avec succès un réseau VSAT très moderne pour les services voix 2G l’an dernier, sur l’ensemble du territoire mauritanien, MATTEL a de nouveau fait confiance à GLOBAL Technologies pour lancer le service voix et data en 3G, toujours en utilisant la technologie VSAT, explique la même source.

A l’issue de ce projet, la filiale mauritanienne de Tunisie Telecom sera le seul opérateur en Mauritanie à disposer de sites 3G en VSAT et continuera ainsi à être le leader des communications par satellite sur ce marché.

Pour rappel, en 17 ans d’existence, MATTEL n’a cessé de moderniser son réseau grâce à des équipements techniques de dernière génération et aux savoir-faire de ses ingénieurs et techniciens formés à la gestion et à la manipulation de technologies avancées.