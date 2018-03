Le Conseil stratégique de l’économie numérique a mis en exergue l’avancement de la réalisation des projets relatifs aux chapitres du développement de l’infrastructure, de la mise en place d’un réseau national de haut débit au profit de l’administration et l’octroi des licences de l’Internet des objets, en plus de l’offre de 10.000 emplois dans le cadre du programme “Tunisie numérique”.

Le conseil a souligné, lors de sa 5ème réunion, tenue jeudi 29 mars, sous la présidence du chef du gouvernement, Youssef Chahed, pour présenter et suivre l’avancement des projets Tunisie numérique 2020, l’importance des mesures et prestations de services au profit du citoyen, dont le démarrage a été annoncé par le chef du gouvernement, à l’occasion de la “Semaine de l’économie numérique” et de l’ouverture de la 2ème édition du sommet de la Tunisie numérique, selon un communiqué publié, jeudi, par la présidence du gouvernement.

Le conseil a recommandé un ensemble de mesures relatives à la réalisation du projet du système informatique de l’Etat et l’octroi au ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique l’avantage horizontal dans la supervision de la stratégie numérique de l’Etat.

Il s’agit également de créer l’entreprise tunisienne de développement numérique, sous la tutelle du ministère des Technologies de la communication et de l’économie numérique, en la dotant des ressources nécessaires pour accélérer l’exécution des projets nationaux inscrits dans la stratégie de la Tunisie numérique.

Les recommandations concernent l’approfondissement de l’examen de l’ensemble des propositions relatives au développement de l’économie numérique, de manière participative, notamment en ce qui concerne la formation des compétences et l’accompagnement des startups ainsi que la présentation, aux différentes parties intervenantes, d’une version préliminaire du nouveau code numérique.

Les principales mesures annoncées par Chahed consistent en l’extraction gratuite des actes de naissance sur Internet, à partir du 16 avril prochain, et celui du Registre du commerce commercial par Internet et à travers les moyens de paiement électroniques, aux fins d’éliminer les files d’attente et faciliter les services administratifs au citoyen.

Elles comprennent également le transfert d’argent par téléphone entre les différents comptes bancaires et postaux, à partir d’avril 2018, service qui sera généralisé à la fin du mois de juin à toutes les transactions commerciales quotidiennes, de manière à réduire les transactions en billets et faciliter les opérations financières.

Les procédures ont trait, également, à l’utilisation d’un cachet électronique au lieu des copies conformes.