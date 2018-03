Le conseil d’administration de la société SOTRAPIL réuni le 22/03/2018 a arrêté les états financiers relatifs à l’exercice clos au 31 décembre 2017 et les a soumis au commissaire aux comptes pour audit. Lesdits états financiers font ressortir un résultat net de 6,2 millions de dinars (MD) contre 3,4 millions en 2016, soit une progression de 79%.

Par ailleurs, la société affiche en 2017 un total des revenus de transport de 15,1 MD contre 11,8 millions au titre de l’année 2016, soit une progression de 27,24%. Cette évolution s’explique par l’augmentation des revenus de transport du pipeline Bizerte- Radès de 27,22% résultant de l’augmentation des quantités transportées via ce pipeline de 18,02% accompagnée par la révision à la hausse des tarifs de transport de 9% à partir du mois de décembre 2016.

Elle s’explique aussi par l’augmentation des revenus de transport du pipeline Radès- aéroport Tunis Carthage de 27,69% résultant de l’augmentation des quantités transportées via ce pipeline de 19,76% accompagnée par la révision à la hausse du tarif de transport de 40,11% à partir du mois de novembre 2017.

Il est à signaler que l’augmentation des quantités transportées via le pipeline Bizerte- Radès est principalement due à la décision de l’Office de la Marine Marchande et des Ports de fermer graduellement le port pétrolier de Radès pour rénovation du quai pétrolier. Cette décision a eu pour effet le transfert d’une quantité de gasoil et de gasoil sans soufre, dont l’importation se faisait sur le port de Radès, vers le port de Bizerte.

Cette situation conjoncturelle est appelée à perdurer tout au long de l’année 2018.