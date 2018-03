Le taux d’avancement des travaux de réhabilitation et de maintenance du musée archéologique de la ville de Haidra (gouvernorat de Kasserine) a atteint 90%, selon le conservateur régional, Nabil Hosni, cité par l’agence TAP.

Il a rappelé que les travaux de réhabilitation du musée, qui ont démarré bien avant la révolution, puis suspendus durant plusieurs années, ont repris en 2017. En effet, dans le cadre de l’enrichissement du musée, une opération de collecte des plus importantes pièces archéologiques relatant les différentes périodes historiques de la ville romaine “Ammaedara” (Haidra) a été effectuée.

Il a indiqué que le site archéologique de Haidra est l’un des plus riches et importants sites en Tunisie puisqu’il englobe plusieurs monuments de différentes époques, à savoir des temples, des églises, des citadelles, des sanctuaires et des arcades.

La réhabilitation du musée participe à la promotion du tourisme culturel dans la délégation de Haidra en mettant en valeur les spécificités et la richesse historique de cette ville frontalière, précise-t-il.

De son côté, le professeur d’histoire dans la délégation de Haidra, Moheddine Maâyoufi, a affirmé que le musée de Haidra peut devenir un grand musée capable de faire connaître la valeur réelle de la région, et que la région comporte des pièces archéologiques uniques qui sont toujours enfouies sous terre.

A noter que plusieurs acteurs dans le secteur culturel dans la région de Haidra ont souhaité voir l’inauguration du musée de Haidra se tenir au cours du mois d’avril prochain qui coïncide avec le démarrage du “Mois du patrimoine”.