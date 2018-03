La Poste tunisienne organise le Forum national pour la présentation des résultats des travaux de la Commission nationale de pilotage du projet de facilitation des exportations à travers le réseau postal «Easy Export» au profit des micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

La rencontre, qui aura lieu jeudi 22 mars 2018 à l’Hôtel Carthage Thalasso- Gammarth, enregistrera la présence de trois ministres tunisiens, en l’occurrence Mohamed Anouar Maarouf (Technologies de la communication et de l’Economie numérique), Omar El Behi (Commerce) et Radhouane Ayara (Transport), et en présence de Bishar Hussein, directeur général de l’Union postale universelle (UPU) et Moez Chakchouk, PDG de la Poste tunisienne.

Y seront également présents Samir Azzi (DGA du Centre de promotion des exportations), Youssef Zhouaghi (directeur général de la Douane tunisienne), Samir Bechouel (directeur général de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation, APII), Ahmed Faouzi Ben Khalifa (PDG de Tunisie Trade Net, TTN) et Faouzi Ben Hlima (DG de l’Office national de l’artisanat).