Enda interarabe lance samedi un “Hackathon, pour la promotion de la culture digitale auprès des jeunes”, ayant pour slogan “Money Matters Matter” qui se poursuivra pendant deux jours, et s’inscrivant dans le cadre du Global Money Week, une campagne de sensibilisation annuelle visant à inciter les jeunes et les enfants à s’éduquer sur les questions d’argent, la création des moyens de subsistance et les voies menant à l’entrepreneuriat.

Cette année la Tunisie fait partie des quelques 137 pays qui célébrent le Global Money Week sur le thème : “L’importance des questions d’argent”, et ce par une initiative entreprise par Enda interarabe qui organise du 11 au 21 Mars 2018 une campagne de sensibilisation ciblant de jeunes enfants issus de quartiers défavorisés, en vue de rationaliser la perception qu’ils se font de l’argent et de les sensibiliser sur l’importance de l‘éducation et de l’inclusion financière.

Dans ce cadre, une Visite guidée dans des institutions financières, à savoir, le Musée de la monnaie et Enda Tamweel, le 21 mars courant.

Les éditions précédentes dans le monde ont vu des événements comme des visites de banques, des programmes sur l’éducation financière dans les écoles et des marches pour collecter des fonds pour des jeunes démunis. Des enfants ont aussi eu la chance d’échanger sur différents sujets, avec leurs pairs vivant de l’autre côté de la planète grâce à des conférences en ligne.