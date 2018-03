Le pôle de développement du secteur du tapis et des tissages spécialisé dans le lavage des tapis a été inauguré, vendredi, à Den Den(gouvernorat de la Manouba).

Ce pôle, crée en partenariat avec l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), destiné aux artisans, aux entreprises artisanales publiques et privées et aux professionnels, a été crée moyennant une enveloppe de 1,2 millions de dinars(MD).

La ministre du tourisme et de l’artisanat, Selma Elloumi a indiqué, à cette occasion, que le pôle qui comporte cinq unités, été auparavant la propriété de la société de commercialisation des produits de l’artisanat ” SOCOPA ” liquidée depuis 2007 et elle a été restituée et réaménagée dans le cadre du plan de promotion du secteur du tapis et de tissage.

De son coté, le directeur général du Centre technique du tapis et des tissages, Taoufik Mediouni a que le démarrage des activités de la première partie de pole de développement des tapis et des tissages s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des recommandations de la conférence nationale consacrée à la présentation des résultats d’une étude sur la promotion du tapis (février 2017).