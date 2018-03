Le nouveau siège de la direction d’exploitation relevant de l’Agence technique des transports terrestres (ATTT) à Zarzis (gouvernorat de Médenine) est opérationnelle, et ce depuis mercredi 14 mars 2018, annonce l’agence dans un communiqué.

Voici les horaires des services relatifs à l’octroi des permis de conduite et des attestations d’enregistrement des véhicules:

· Du lundi à vendredi : De 07 h 45 à midi et de 13h et demie à 17h et demie.

Horaires des services de visites techniques pour les véhicules:

· Du lundi à jeudi : De 07h et demie à 14 heures et demie.

Vendredi et samedi : De 07h et demie à 13 heures et demie.