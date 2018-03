L’Organisation de défense du consommateur (ODC) appelle la Banque centrale de Tunisie (BCT) et la présidence du gouvernement à prendre des mesures concrètes et urgentes pour lutter contre l’érosion “dangereuse” du pouvoir d’achat du citoyen qui menace la paix sociale et la cohésion de la société tunisienne.

Pour ce faire, l’ODC propose un ensemble de mesures visant à surmonter cette crise, dont l’importation des produits fortement demandés afin de réguler les prix et mettre fin au monopole, lit-on dans un communiqué de l’organisation.

L’ODC plaide pour l’intensification des campagnes de contrôle des prix des produits de base pour stopper la hausse, en raison de la régression du rôle de surveillance de l’Etat et la propagation du phénomène de non respect des prix.

L’organisation recommande de prendre des mesures préventives pour faire face aux principales saisons de consommation (Ramadan, été), outre l’organisation de campagnes de sensibilisation pour lutter contre la consommation des produits non essentiels tout en encourageant la consommation des produits tunisiens.

Elle estime également nécessaire d’organiser une campagne de sensibilisation pour rationaliser la consommation des citoyens et son orientation vers des produits moins chers, notamment au cours de cette période de crise. Comme il s’agit, par ailleurs, de proposer des points de vente du producteur au consommateur, lit-on dans le communiqué.