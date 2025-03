Un taux d’inflation se replie à 5,7% au mois de février contre 6% en janvier 2025. Une manne pour tous les Tunisiens qui appellent à réajuster le TMM maintenant que l’inflation est maîtrisée. Mais…

Nous aurions crié victoire si la baisse de l’inflation reflétait une prospérité économique et n’était pas le symptôme de la faiblesse de notre économie.

Pour l’Institut national des Statistiques, le fléchissement observé au niveau du rythme annuel d’augmentation des prix du groupe « produits alimentaires » est reflété par une baisse de 0,1%.

L’inflation passant de 7,1% en janvier 2025 à 7% au mois de février. Une hausse due principalement à l’augmentation des prix de la viande d’agneau de 21,4%, des légumes frais de 18,7%, des fruits secs de 14,2%, du poisson frais de 13,4% et des volailles de 10,5%, seuls les prix des huiles alimentaires ont diminué de 16,2%. Un peu plus bas dans le communiqué de l’INS, il est indiqué que les prix des produits alimentaires ont augmenté de 0,5 %, baisse de 0,1% ou hausse de 0,5% : Cela mérite éclairage…

“Les chiffres ne mentent pas, mais leur interprétation peut induire en erreur.”

Aussi, avec des taux d’augmentation par rubrique à deux chiffres (de 10,5% à 21,4%), nous ne comprenons pas comment le taux moyen de l’augmentation est de 7,1%, quelles que soient les pondérations retenues.

Les prix de l’habillement et chaussures ont augmenté de juste 8,6% en février contre 9,7% en janvier 2025, les services de santé de 4% seulement en février 2025 contre 9,1% en janvier 2025, et le « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » de 3,8% en février 2025 contre 4,1% en janvier 2025.

Les prix des produits manufacturés et les services ont pour leur part augmenté de 5,2% sur un an en raison de la hausse des prix des produits de l’habillement et chaussures de 9,7% et des produits d’entretien courant du foyer de 4,8%.

L’INS étant tenue aux chiffres et expliquant tout phénomène socioéconomique par les chiffres, ne s’étale pas sur les raisons de la baisse de l’inflation ce qui peut donner lieu à de mauvaises interprétations s’agissant de la santé économique de la Tunisie. Car nous ne pouvons parler du recul de l’inflation sans aborder l’impact de la loi sur les chèques sur les consommateurs en Tunisie et ce principalement dans la partie habillement et santé où la baisse a été plus que significative passant comme signifié plus haut de 9,1% à 4%. Et parlant de santé, n’omettons surtout pas tous ceux, et ils se comptent par dizaines de milliers, qui achètent les médicaments fréquemment avec des chèques antidatés.

“Derrière chaque baisse de prix, il y a une réalité économique à comprendre.”

Cela dit, le recul de l’inflation dans le cas tunisien, n’est pas lié à l’augmentation de l’offre et à la croissance économique mais plutôt à une contraction de la demande due à la diminution du pouvoir d’achat des consommateurs. Un exemple édifiant que celui de la saison des soldes dont le démarrage a été avancé mais qui n’a pas été une réussite selon nombre de commerces.

La situation économique du pays ne doit pas nous rassurer mais nous inciter à trouver des pistes de sorties pour une véritable relance économique loin des demi-mesures. Un recul vertueux de l’inflation signifie une hausse de la productivité, plus d’investissements et plus de concurrence accrue pour une offre plus abondante sur le marché pas une contraction de la demande.

Dans le cas tunisien, les chiffres doivent être analysés avec beaucoup de vigilance et prudence parce que nous ne pouvons pas nous autoriser de faux espoirs sur une situation économique qui n’est pas des plus brillantes. Notre lecture des chiffres ne doit pas être biaisée par un optimisme béat. Derrière les chiffres, nous devons avoir une idée sur le pourquoi et envisager des solutions par le comment.

Amel Belhadj Ali