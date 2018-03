Les magazines internationaux Global Finance et EMEA Finance attribuent à nouveau les prix de «Meilleure banque en Tunisie 2017» à la BIAT. Ces magazines de renom sont des références sur la place financière internationale et reconnues pour la qualité de leurs analyses.

Les performances de la BIAT ont été saluées pour l’année 2017 et lui ont valu de nouvelles distinctions internationales de Global Finance et EMEA Finance. Les prix de «Meilleure banque en Tunisie», décernés par ces deux magazines internationaux, soulignent la qualité de l’offre des produits et services bancaires de la BIAT, sa solidité, son dynamisme, l’expertise de ses équipes ainsi que sa performance soutenue. Ces distinctions sont devenues une norme d’excellence reconnue.

Les banques sont évaluées suivant plusieurs critères fondés sur les jugements et les analyses des experts internationaux de la Finance. Ces critères tiennent compte des performances telles que la part de marché, la croissance, l’innovation et la stratégie d’entreprise.

Cette reconnaissance d’excellence internationale honore la BIAT et vient appuyer sa détermination à offrir la meilleure qualité de services et les produits les plus innovants adaptés aux besoins de sa clientèle.

À propos d’EMEA Finance

EMEA Finance, est un magazine bimestriel britannique dédié à la communauté financière, ses clients et fournisseurs à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les African banking awards 2016 tiennent compte de divers performances et facteurs structurels, tels que la part de marché et la croissance, l’innovation et la stratégie d’entreprise.

A propos de Global Finance

Mensuel en langue anglaise basé à New York et distribué dans plus de 150 pays, référence internationale en matière d’actualité financière, Global Finance sélectionne chaque année les meilleures institutions financières du monde entier. Des critères tels que la croissance des fonds propres, la rentabilité, le rayonnement géographique, les nouveaux développements commerciaux, l’innovation ainsi que la capacité de résilience dans un contexte de crise sont pris en compte dans l’établissement du classement annuel.

A propos de la BIAT

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil.

Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte 201 agences à fin 2017, à travers toute la Tunisie. Près de 2.200 collaborateurs ravaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.