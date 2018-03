Le marché a terminé la première semaine du mois de mars (du 5 au 9 mars 2018) sur une note positive. Le Tunindex a enregistré un bond de 1,59% à 6 809,46 points, portant sa performance annuelle à 8,4%, selon l’analyse hebdomadaire de l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs. La semaine boursière a été marquée par une amélioration notable du rythme des échanges. Les capitaux échangés ont effleuré les 35 Millions de dinars (MD).

Notons, par ailleurs, la réalisation de deux transactions de blocs, mobilisant une enveloppe globale de 3,7 MD. Les transactions de bloc ont porté sur les titres BIAT (pour un montant de 1,4 MD) et BH (pour un montant de 2,3MD).

Analyse des valeurs

Le titre CELLCOM a chapeauté le tableau des hausses de la semaine. La valeur s’est appréciée de 22,6% à 2,39 D, en alimentant le marché avec un volume de 0,1 MD. Le titre affiche à ce jour, une performance annuelle de 26,5%.

Le titre ALKIMIA s’est enfoncé dans le rouge. Dans un volume de 10 000 D, l’action a dévissé de 15,5% à 34,400 D. Avec une correction de 25,8% depuis le début de l’année, ALKIMIA figure parmi les titres les plus boudés de la cote. Monopolisant plus de 25% du volume total échangé sur le marché, la SFBT s’est classée au premier rang des valeurs les plus dynamiques de la semaine. Son cours s’est bonifié de 9,3% à 22,840 D.