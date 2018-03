La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a présenté, vendredi 9 courant, une série de recommandations concernant la période de précampagne électorale des municipales, qui a été fixée du 13 février au 13 avril 2018. Les municipales sont prévues le 6 mai 2018.

Dans un document intitulé “Recommandations à propos de la couverture médiatique au cours de la précampagne électorale des municipales”, la HAICA appelle les médias à favoriser l’épanouissement de la liberté d’expression et à offrir l’occasion à ceux qui ont des opinions divergentes de s’exprimer, loin de toute forme d’exclusion.

Les élections municipales sont une étape importante sur la voie de la consolidation du processus de transition démocratique et de la mise en œuvre du chapitre VII de la Constitution, relatif au pouvoir local et à la décentralisation, lit-on de même source.

Dans ce document, la HAICA insiste sur la nécessité pour les médias d’assurer une couverture médiatique impartiale et équilibrée entre tous les politiques, la majorité au pouvoir et l’opposition parlementaire et non-parlementaire.

Elle invite les médias, en cette période de précampagne électorale, à respecter les principes de neutralité, d’impartialité et d’honnêteté ainsi que la dignité humaine, les libertés individuelles et la vie privée des individus. Elle les appelle, aussi, à ne pas diffuser les discours haineux, de violence et de racisme.

La HAICA exhorte les médias à faire preuve d’objectivité et de professionnalisme également pendant les émissions politiques et non politiques. Elle recommande à ce que les interventions des représentants des partis ou des candidats sur les plateaux soient dénuées de toute publicité électorale.

Lors des émissions politiques, les intervenants ne doivent pas utiliser le drapeau national, l’emblème de la République ou l’hymne national, ajoute la HAICA.

Les médias sont, aussi, appelés à éviter toute présence sur un plateau télévisé ou émission de radio, en cette période de précampagne, d’un journaliste, animateur ou commentateur qui soit en même temps candidat aux prochaines municipales.

La HAICA invite les responsables au sein des entreprises médiatiques, qui se sont présentés aux municipales, à ne pas intervenir dans la préparation des programmes consacrées aux élections dans l’objectif de présenter des informations fiables et objectives.

Par ailleurs, la HAICA incite les médias à préparer une charte de déontologie pour la couverture des élections municipales et régionales.

Le conseil de la HAICA affirme avoir élaboré ces recommandations en se basant sur le texte de la Constitution, sur le décret-loi 116 de l’année 2011 relatif à la liberté de la communication audiovisuelle, sur la décision commune entre l’ISIE et la HAICA en date du 14 février 2018 fixant les règles de couverture de la campagne électorale des municipales par les médias.