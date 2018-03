La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) annonce que des perturbations et une coupure dans la distribution de l’eau potable seront enregistrées, mardi 13 mars 2018 à 22 h, dans les zones suivantes: Sidi Daoud, Bhar Lazrag, les Jardins de Carthage, El Aouina, les Berges du lac 1 et 2, Ain Zaghouan, cité El Khalil, Sidi Daoud et Le Kram Ouest.

La SONEDE explique, dans un communiqué publié vendredi 9 mars 2018, que cette perturbation est due aux travaux de maintenance sur la conduite principale de distribution située sur la route de la Marsa (route nationale 9).

L’approvisionnement en eau devrait reprendre progressivement jeudi 15 mars 2018 à 10 heures du matin.