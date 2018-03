La 3ème session du Samsung FastTrack, une initiative de Samsung Electronics Tunisie, en partenariat avec lmpact Partner (Yunus Social Business Network), qui a débuté en décembre 2017, vient de s’achever, portant encore plus haut l’espoir d’une résolution des problèmes endémiques pour paver la voie à un développement économique de la société tunisienne.

Le Pitch Day qui marquait la fin de la session le 23 février 2013 a consacré la startup EVOCRAFT grand gagnant du concours de Samsung Fast Track 2017-2018.

Une formation complète et instructive

Le 15 janvier 2018, un mois après l’appel à candidatures, à l’issue d’une présélection de 15 projets sur les 85 présentés, les pitches de la journée avaient permis de retenir les 10 projets dans 8 domaines d’activité -éducation, santé, art, sport, technologie, robotique, IoT, énergie- qui allaient participer au mois de formations conduites en tandem par Samsung Electronics Tunisie et Impact Partner. League of Fight, Mohamed Amir Lahmar, Tunis

EVOCRAFT, Haithem Dabbabi, Sousse : Evocraft est un projet de robotique développe des robots qui rependent à des besoins éducatifs.

Smart Cane, Mariem Boughdiri, Ben Arous : Smart Cane est une entreprise qui fabrique et commercialise les cannes blanches intelligentes pour les non voyants.

TechAbility, Dorra Kammoun, Tunis : TechAbility propose des objets connectés reliés à une plate-forme Cloud et un tableau de bord personnalisé, qui assistera les utilisateurs à surveiller la consommation énergétique de leurs lieux de travail et de leurs maisons.

FugLab, Belgacem Negrini, Gafsa : Propose un prototype de chargeur de téléphone (power bank) intelligent : il se recharge quand il est en mouvement.

ENVAST, Sabrine Ibrahim, Sousse : Envast est une startup qui conçoit et développe une nouvelle génération de jeux éducatifs mobiles.

SolarMax, Wael Dimassi, Al Walid Channoufi et Elyes Chater, Tunis : CleanSun est un robot autonome qui a pour but le nettoyage quotidien des panneaux solaires et qui s’adapte à la structure de la ferme solaire.

LocalPik, Amine Lamine, Tunis : Pikbox est une plateforme dynamique permettant aux professionnels créatifs d’acquérir du contenu sous licence,

EvenPlans, Ashraf Zeed et Katia Oulmou, Tunis : EvenPlans est une agence de conseil en communication événementielle…

Avec 54 heures de formation, 15 heures de testing et 80 heures de coaching, 2 rencontres avec des startups et 2 événements de startups, le tout déroulé sur quatre semaines, autant dire que ce fut un mois marathonien pour les jeunes participants.

Pendant toute la première semaine, les candidats ont pu s’initier à la préparation de leur Business Model en établissant une représentation synthétique des aspects majeurs de l’activité de leur startup. Les participants ont pu bénéficier d’une formation de 3 jours sur le Business Model et le Lean Startup avec M. Ben Piquard, Investisseur et CEO de LeanSquare, un fonds d’investissement de startups européen.

Durant la seconde semaine, ils ont appris à faire des études approfondies des hypothèses émises dans leur Business Model Canvas, et à explorer les parties marketing et communication pour la rentabilité de leur projet.

La 3ème semaine consista au coaching des participants sur une meilleure application de leur Business Model en ce qui concerne principalement le marché, les clients cibles et les planifications financières.

La 4ème semaine fut la semaine décisive en ce qu’elle comportait de préparation au pitch, de visites au salon de l’entrepreneuriat pour d’éventuelles rencontres avec des clients ou partenaires potentiels.

Ce programme fastidieux s’est achevé sur les pitches finaux à l’issue desquels le jury, après délibération, a désigné EVOCRAFT la startup gagnante du concours de Samsung Fast Track 2017-2018.

Pitch Day

Le 23 févriers, les candidats se sont présentés devant un jury composé de 7 membres, dont des représentants de fonds d’investissement de startups, des coaches d’entrepreneurs et des experts en communication et marketing Plusieurs d’entre eux étaient venus avec des promesses dans leur besace :

– Samia Chérif – directrice générale de Ecomevent et du Huffington Post Maghreb

– Caroline Brummelhuis – CEO et Founder de The Next Women Tunisie et Hivos Impact Investments BV

– Noomane Fehri –directeur général de Labs- Cinq Projets seront pris dans l’incubateur Biat Labs.

– Mohamed Salah Frad – directeur général – United Gulf Financial Service.

– Yehia Houri – Managing Director- Flat6Labs – un projet sera fast-trackés à l’accélérateur Falt6Labs

– Bassam Bouguerra – Managing Director – Intilaq – EVOCRAFT sera à la finale du concours de startups co-organisé par Intilaq avec la radio Jawhara FM

– Fares Mabrouk – directeur général – Impact Partner – Au moins un projet sera financé par Impact Partner (offre testing).

EVOCRAFT

Avec comme vision celle de «faire évoluer le jouet du futur», la jeune startup a présenté un projet de robotique qui répond à des besoins éducatifs et qui organise des ateliers dédiés aux jeunes pour les initier à la robotique. Après maints essais et sondages auprès des citoyens, les résultats ont dépassé de loin les espérances de ses créateurs puisque sur un échantillon de 80 parents, le taux d’acceptabilité était de 70% tandis que le taux de satisfaction était de 80% sur un échantillon de 80 élèves.

Pour les 3 membres de l’équipe, Imen Hajji, Haithem Dabbabi et Ali Belhdj Zahi, la robotique est un excellent moyen d’apprentissage qui combine plusieurs disciplines pour les jeunes et les très jeunes. Ils ont présenté Evokit, leur robot éducatif pour enfant de 8 ans, capable d’effectuer plusieurs activités (suiveur de lignes, éviteur d’obstacles…) et extensible à d’autres applications. Avec une programmation graphique rapide, aisément compréhensible et ne nécessitant aucune expérience précédente, Evokit est très facile à assembler et à programmer.

Pour Haithem Dabbabi- CEO de Evocraft “Samsung Fast Track a été une opportunité pour apprendre les outils et les approches que je considère vitaux pour chaque entrepreneur. C’était également un espace d’échange qui nous a énormément aidés à booster et à optimiser notre Business Model et a changé notre perspective sur la notion de Marketing. Samsung Fast Track est sans doute une expérience dont impacte nous suivra toute la vie.”

