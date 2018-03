Une convention a été signée, vendredi 9 mars 2018 à Tunis, stipulant l’ouverture d’une représentation de la Banque Sahelo-saharienne pour l’investissement et le commerce (BSIC) à Tunis.

Ce nouveau bureau veillera à faire connaitre les activités et les services de la BSIC, ainsi que de nouer des relations avec des opérateurs économiques résidents et non résidents.

Le bureau abritera aussi les réunions du conseil d’administration de la Banque ou de toute autre commission créée par la BSIC pour gérer ses affaires en Tunisie, à condition que le gouvernement tunisien soit informé à l’avance de ces réunions.

Cette représentation de la BSIC serait appelée, également, à financer des projets en Tunisie, après approbation de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et du ministère de Finances, qui fixeront les conditions d’octroi des crédits.

Ont procédé à la signature de cette convention, le ministre de Finances Mohamed Ridha Chalghoum et le président du conseil d’administration de la BSIC, Ali Omar Mokhtar.

Créée en 1999, la BSIC est une institution financière de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD). Elle a pour objectif de mobiliser des ressources financières publiques et privées afin de les utiliser pour contribuer au financement du développement de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens. La Tunisie est membre de la BSIC depuis 2004