L’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF) met en garde la clientèle des banques contre le jeu de concours pour le gain d’une voiture. Ce jeu qui incite les clients de la banque à introduire des informations personnelles est une arnaque qui circule sur de fausses pages Facebook.

Les pages Facebook des banques qui publient ce type de jeu sont fausses. La profession rappelle la clientèle le devoir de la vigilance devant ce type de publication.

Aujourd’hui, les attaques sont de plus en plus sophistiquées et prennent chaque jour une nouvelle forme et une nouvelle cible, sans épargner personne, déplore l’Association.

Elle appelle les clients à dénoncer la fausse page Facebook et le site de la fausse annonce et à contacter la banque immédiatement dans le cas de doute pour lui permettre de prendre les mesures qui s’imposent.