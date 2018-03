L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) a annoncé, mardi 6 mars, que son conseil des fédérations sectorielles a examiné la question des prochaines négociations sociales.

Au cours de la réunion, présidée par le président de la centrale patronale, Samir Majoul, et le président du Conseil des fédérations, Naceur Jeljli, le conseil a indiqué que l’économie nationale a besoin de plusieurs réformes pour consolider sa compétitivité et sa capacité à réaliser la croissance.

Les participants ont examiné la situation économique et sociale dans le pays, les difficultés auxquelles font face certains secteurs et les moyens de les surmonter. L’objectif recherché est de garantir la pérennité des entreprises et préserver les emplois.