Le Tunindex débute la séance de mardi dans le vert avec une hausse de 0,06% avec 6 721,06 points dans un volume total de 0,423 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, CELLCOM grimpe de 5,82% à 2,18 D, suivie par UNIMED et MPBS qui gagnent respectivement 3,27% et 2,25% à 9,90 D et 3,18 D.

A la baisse, UADH chute de 2,65% à 2,20 D tout comme LAND’OR et GIF-FILTER qui régressent respectivement de 2,64% et 2,61% à 8,47 D et 1,49 D.