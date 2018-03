1) L’usine de mise en bouteille de l’huile, installée dans la zone industrielle de Jendouba, va être sauvée de la fermeture pour insuffisance du quota d’huile compensée, gérée du reste par le ministère du Commerce, dont le ministre en visite sur les lieux, qui a pris la bénéfique décision de leur augmenter le quota…

La société civile présente a mis la pression, car le programme initial ne prévoyait pas cette visite, merci à Si Hatem Hwawi,et aux ouvriers de l’unité, et mabrouk pour l’économie locale… Utica et CCINO vont suivre le dossier.

2/ Une entreprise phare de Jendouba vient de décrocher un important marché sur la Libye (sous l’égide de l’ONU). La commande est prête, le certificat d’origine signé par la CCINO, et on attend la livraison et d’autres commandes en devises, et d’autres journées de travail pour les 350 ouvriers de cette unité… Dommage que le ministre du Commerce, en visite sur le site, n’ait pas pris le temps que mérite cette entreprise, pour la visiter.

D’ailleurs, la précipitation de l’annulation de la visite et sa façon ont laissé une grande déception et une énorme amertume chez le personnel et le syndicat et la direction générale, sans oublier l’Utica et la CCINO.

Affaire à suivre.

3/ Huit (8) listes ont déposé officiellement leurs candidatures aux élections municipales de Jendouba-ville. C’est une bonne chose… pas beaucoup, pas peu… On a vu les têtes de listes… On attend les programmes, et que la meilleure gagne.

4/ Officiellement, la zone industrielle de Jendouba, irtyah 2, est approuvée… de nouvelles opportunités sont ainsi ouvertes… Utica, Ccino et autres structures (FIPA, Apii, Apia). A vos dossiers et vos relations pour attirer les investisseurs de tous bords.

5/ Une importante délégation algérienne de la Wilaya d’El Tard arrive ce mardi à Jendouba pour continuer à étudier les opportunités de coopération entre les deux régions limitrophes constater l’évolution positive des échanges… L’approvisionnement en gaz algérien de la région est dans l’ordre du jour.

La CCINO est depuis longtemps en relation avec nos frères de la CCI El Morjane, l’Utica vient de s’y joindre, l’Université de Jendouba également…