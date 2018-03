La réouverture de l’usine de sucre à Béja, après avoir été ravagée par un incendie, aura lieu le 20 avril 2018, après l’achèvement des travaux de réparation, a fait savoir le ministre du Commerce, Omar Béhi.

Il a précisé qu’il n’est pas question de fermer l’usine de sucre qui enregistre une crise financière grave et est fermée depuis environ six mois, annonçant qu’une séance de travail entre les ministres de l’Industrie et du Commerce sera organisée pour examiner les problématiques relatives aux conflits entre l’office du commerce de la Tunisie (OCT) et la société tunisienne du sucre.

Le ministre a recommandé d’améliorer la qualité du sucre, la productivité de l’usine ainsi que les compétences des ouvriers.

En ce qui concerne les abattoirs et marchés du gros dans le gouvernorat de Béja, le ministre a indiqué que leur situation est très détériorée, appelant à ne pas éparpiller les efforts et à exécuter le projet de la plateforme économique programmée à la ferme Saman, à Béja Sud, lequel sera réalisé sur une superficie de 10 hectares.

Béhi, qui intervenait lors d’une séance de travail, tenue au siège du gouvernorat de Béja, a appelé à bien exploiter les lotissements industriels et réexaminer ceux qui sont vacants, d’autant plus que le climat de l’investissement dans la région est incitatif.

Certains intervenants, notamment des membres de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), ont recommandé d’associer la région à la réunion qui portera sur la société de sucre, appelant à examiner la situation de l’usine de la levure chimique à Béja ainsi que celle des marchés du bétail et du gros dans la région et à valoriser les efforts déployés dans le secteur de l’huile d’olive.

Le ministre a visité des sociétés qui connaîtront des extensions, au cours de cette année, dont l’usine SICAM et celle d’Office Plast à Medjez el-Bab, spécialisée dans la fabrication des fournitures scolaires laquelle emploie 450 ouvriers et dont l’extension coûtera 9 millions de dinars (MDT).