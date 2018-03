La 3ème édition du salon international “SECURITY EXPO North Africa 2018”, spécialisé dans le secteur de la sécurité, a ouvert ses portes, jeudi 1er mars, au Centre des Expositions du Kram et se poursuivra jusqu’au 04 mars 2018.

Le Salon, organisé à l’initiative de la Chambre syndicale nationale des entreprises de sécurité électronique (CSENSE) et CTF EXPO, accueille 120 exposants qui présentent leurs équipements technologiques et services spécialisés dans le domaine de la sécurité, la protection, la malveillance, l’assurance, la formation et les différentes activités liées.

Près de 10.000 visiteurs professionnels et particuliers sont attendus à cette manifestation à laquelle prennent part plusieurs délégations étrangères de Libye, Algérie, Sénégal, Italie, Egypte, Rwanda, France et les USA.

Le président de la Chambre nationale des entreprises de sécurité électronique (relevant de l’UTICA), Mourad Sallami, a déclaré qu’au niveau du continent africain, la Tunisie constitue aujourd’hui, aux côtés de l’Afrique du Sud, une plaque tournante de l’industrie de l’intelligence appliquée dans le domaine de la sécurité électronique.

En plus de la participation d’exposants locaux et internationaux, le Salon sera animé par des démonstrations réelles effectuées sur des stands de très haut niveau, mettant en avant tous les produits, solutions et nouveautés dans le domaine, a souligné Sallami.

Selon lui, le secteur de la sécurité comporte 10 mille entreprises dont plus de 600 opérant dans le domaine de la sécurité électronique.

Des présentations thématiques et des ateliers techniques sont aussi programmées lors de cette manifestation.