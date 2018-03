“Une étude est actuellement en cours pour voir la possibilité de créer en Tunisie une agence qui sera chargée de l’exportation des services de santé et de la promotion des investissements”, a souligné jeudi Nadia Fenina, responsable de l’unité de l’exportation des services de santé au ministère de la santé.

Lors d’une conférence de presse organisée à Tunis pour annoncer le programme de la 5ème édition du salon international de la santé TUNISIA HEALTH Expo qui se tiendra du 7 au 10 mars en cours au Parc des expositions du Kram, Nadia Fenina a indiqué que le ministère se penche également sur le développement d’une stratégie de communication pour promouvoir l’exportation des services de santé.

L’intervenante a signalé que cette stratégie sera basée sur la transparence puisque toutes les informations sur les prestations de services et la tarification seront disponibles.

Elle a ajouté que le salon TUNISIA HEALTH constitue une grande opportunité pour promouvoir ce secteur et développer les partenariats.

De son côté, Tarek Ennaifer, président de la fédération nationale de la santé au sein de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat a souligné que ce rendez-vous biennal des professionnels de la santé est une grande opportunité pour développer les partenariats notamment avec les pays africains.

Dans ce contexte, il a signalé que le Soudan sera l’hôte d’honneur de cette édition et ce, en concrétisation du programme de coopération dans le domaine de la santé signé lors de la commission mixte tuniso-soudanaise tenue à Kharthoum en mars 2017.

S’exprimant à cette occasion, Néjib Ben Miled, directeur général de la société des foires internationales de Tunis, organisatrice du salon, a souligné que cette nouvelle édition sera marquée par la tenue, pour la première fois d’un congrès sur le tourisme médical les 08 et 09 mars pour la promotion de la destination santé de la Tunisie.

“Cet événement international qui rassemblera les acteurs majeurs du secteur de Tunisie et de plusieurs pays ainsi que des experts internationaux de référence a pour objectif de faire émerger des opportunités pour développer les partenariats et de s’informer sur les tendances futures du tourisme médical”, a-t-il ajouté.

Ben Miled a, en outre, fait remarquer que ce salon servira de plateforme pour mettre en valeur le potentiel et les performances de la médecine en Tunisie en général et de certaines spécialités en particulier comme la cardiologie, l’ophtalmologie, la chirurgie de pointe et la chirurgie esthétique.

Il s’agit également de s’informer sur les dernières avancées réalisées dans le secteur des soins comme les opérations à cœur ouvert ou la greffe du foie.

Pendant deux jours, les participants au congrès aborderont des thèmes d’actualité comme le tourisme médical dans le monde, le potentiel et les performances de la médecine en Tunisie, l’offre de soins en Tunisie, les expériences des pays étrangers dans le tourisme de santé, l’accréditation comme facteur garant de la réussite du tourisme médical et le rôle des TIC dans la promotion du secteur.

D’après Néjib Ben Miled, le Salon Tunisia Health Expo devra enregistrer la participation de 150 exposants.

“Le salon présente l’offre d’entreprises tunisiennes et étrangères appartenant à toutes les branches d’activité du secteur de la santé comme les services de santé, les industries pharmaceutiques, les équipements et les dispositifs médicaux, la médecine vétérinaire, l’hygiène hospitalière et la gestion des déchets de soins, l’informatique médicale, la thalassothérapie et le thermalisme, le bien être, la formation dans les métiers de santé et l’information sanitaire et la prévention”, a-t-il précisé.

Le salon accueille en moyenne 7000 visiteurs par édition en provenance de la Tunisie et de plusieurs pays du Maghreb, d’Afrique et d’Europe.