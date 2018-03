Le centre de traitement, de valorisation et de recyclage des déchets et de production des énergies renouvelables de Djerba sera opérationnel, vers la fin de 2019, a annoncé, mardi à Tunis, Walim Mardassi, chargé de mission auprès du ministre des affaires locales et de l’environnement.

Ce centre s’inscrit dans le cadre du programme de l’Etat visant l’éradication des décharges contrôlées et l’enfouissement des déchets via l’implantation de centres de traitement, de valorisation et de recyclage des déchets dans 15 villes, a-t-il ajouté en marge d’un séminaire sur ” le changement climatique en Tunisie : gestion des impacts”.

Il souligné par ailleurs, que les appels d’offres relatifs à la création desdits centres dans les gouvernorats de Gabes, Sousse et Bizerte seront publiés, prochainement.

Il a rappelé que le ministère a aidé des municipalités dans différents gouvernorats qui connaissent des difficultés dans la collecte des déchets, en associant des sociétés privées aux opérations de collecte, outre la mise en place de centres de transfert notamment dans les villes à forte concentration de population comme la Mnihla, le Bardo, la Goulette, El Kram, Tébourba, Tozeur, la Marsa et Zarzis.