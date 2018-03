La quatrième édition du Festival des arts urbains “JAM Session” se tiendra du 2 au 6 mars 2018 avec la participation d’une centaine d’artistes venant de Tunisie, de Libye, d’Algérie, du Maroc, de France et de Belgique.

Organisée par l’association “Urban Culture” avec le soutien de la Maison de France à Sfax, la manifestation “JAM Session#4” propose des ateliers, des rencontres et des débats ainsi que des sessions de tournage-vidéo tout au long du festival.

En effet, cet événement réunira 130 artistes pendant 5 jours à Sfax, sous l’impulsion de danseurs passionnés venant de la Tunisie, la Libye, l’Algérie et de toute l’Europe.

Des workshops, panels de discussion, un speech de motivation et des sessions de tournage-vidéo seront organisés tout au long du festival et seront clôturés par une compétition de break dance internationale samedi 03 mars ( JAM Session #4: Urban Bboys 10th Anniversary ) devenue rendez-vous attendu de la scène Hip-Hop en Tunisie depuis 2014.

Le programme comporte également une rencontre intitulée “Passion et engagement citoyen, le hip Hop en Tunisie” animée par des danseurs tunisiens et français ainsi que des ateliers autour des thèmes “Mini village associatif et culturel”, “formation DJ et production de musique”, “Performances Graffiti & Stand Streetwear” et “formation Breakdance”

Créée le 10 septembre 2011, Urban Culture est une association artistique et culturelle qui a pour objectif de promouvoir la culture Hip-Hop en Tunisie et d’offrir à la jeunesse de Sfax une éducation artistique depuis le plus jeune âge.