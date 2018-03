Le nombre des listes a atteint 2173, à la fin de la première période de la réception des candidatures pour passer à l’examen des dossiers au niveau des instances régionales, à partir du 23 février et jusqu’au 2 mars.

La deuxième étape permettra de valider les listes candidates, sachant qu’il est possibilité d’annuler des listes lors de l’étape de l’examen, “ce qui relève de la spécialité des instances régionales”.

Le taux de couverture des municipalités a atteint 100%, indiquant l’existence de 900 listes indépendantes.

La liste définitive des électeurs a été fixée le 7 février, tandis que la candidature aux municipales s’est ouverte le 15 février et a pris fin le 22 février.

La campagne électorale démarrera le 14 avril et se poursuivra le 4 mai tandis que le silence électoral est fixé pour le 5 avril.

Les élections municipales se dérouleront le 6 mai. Les sécuritaires et militaires voteront, quant à eux, le 29 avril.

Les chiffres:

Nombre global des listes candidates: 2173

Nombre des listes partisanes: 1099

Nombre des listes indépendantes: 897

Nombre des listes de coalition: 177

Nombre des municipalités n’ayant pas enregistré de listes de coalition : 206

Nombre des municipalités n’ayant pas enregistré des listes indépendantes: 29

Nombre global des candidats: 57 020

Nombre des listes retirées: 36

Statistiques générales relatives aux candidatures par direction sectorielle et circonscription électorale

Monastir: 190

Sidi Bouzid: 130

Kasserine: 128

Sousse: 115

Kairouan: 106

Gafsa: 105

Mahdia: 105

Nabeul (1): 99

Bizerte: 96

Ben Arous: 93

Nabeul (2): 81

Béja: 79

Gabes: 79

Siliana: 78

Le Kef: 71

Jendouba: 67

Sfax (2): 66

Sfax (1): 65

Zaghouan: 62

Medenine: 59

Manouba: 56

Ariana: 52

Kebili: 49

Tunis (2): 49

Tataouine: 37

Tozeur: 36

Tunis (1): 20

Statistiques sur la répartition des partis et des coalitions

Nidaa Tounes: 350 municipalités

Ennahdha: 350 municipalités

Machrou Tounes: 84 municipalités

Le Courant démocrate: 72 municipalités

Al Irada: 47 municipalités

Afek Tounes: 46 municipalités

Al Chaab: 40 municipalités

Le Parti destourien libre: 32 municipalités

Al Binaa Al Watani: 20 municipalités

Le parti socialiste: 13 municipalités

Beni Watani: 9 municipalités

Al Moubadara: 8 municipalités

L’union populaire républicaine: 7 municipalités

Al Badil Attounsi: 4 municipalités

Parti Ajyal: 3 municipalités

La rencontre démocratique:3 municipalités

Le parti libre destourien tunisien:2 municipalités

La Voix du Tunisien:2

Parti des Verts pour le progrès: 2

Mouvement des démocrates sociaux: 1

La Tunisie d’Abord: 1

L’Avenir:1

Le mouvement démocratique:1

Mouvement de la lutte patriotique:1

Les coalitions

Le Front populaire : 132 municipalités

L’union civile: 43 municipalités

Les Forces démocratiques: 2 municipalités

Les candidats en fonction de l’âge

Plus de 23 ans: 4866 candidats

Entre 24 et 35 ans: 24794 candidats

Entre 36 et 45 ans: 13625 candidats

Entre 46 et 60 ans: 11191 candidats

Plus de 60 ans: 2544