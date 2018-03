Une cérémonie s’est tenue, jeudi 22 courant au siège du gouvernorat de Béja, en hommage à la câblerie allemande Kromberg & Schubert implantée dans la région qui vient d’être classée première mondiale du groupe, en matière de qualité et de climat social, sur un total de 24 filiales disséminées à travers tous les continents.

Cet hommage est un message positif sur le climat de l’investissement à Béja, souligne le gouverneur de la région, Slim Tissaoui, se félicitant des compétences tunisiennes qui ont relevé le défi de la qualité et de la compétitivité et réussi à faire sortir leur entreprise de la crise et à la hisser au premier rang mondial de son groupe, dans un court laps de temps.

Cette success-story a été rendue possible grâce au climat social sain et à la confiance entre les différents partenaires sociaux, indique, pour sa part, le directeur de l’usine, Wissem Badri, ajoutant que cette réussite devra aider au développement de l’entreprise, ainsi qu’à la conclusion de grands marchés avec les constructeurs automobiles et au renforcement du personnel de l’usine pour passer de 3.800 employés actuellement à 5000 dans un futur proche.