Les ministres des Affaires étrangères tunisien et guinéen, respectivement Khemaies Jhinaoui et Mamadi Touré, ont coprésidé, mardi 20 février à Tunis, les travaux de la 5e session de la Commission mixte tuniso-guinéenne.

Cette session, qui se tient pour la première fois depuis 2002, a été couronnée par la signature de 21 accords de coopération dans divers domaines, dont l’enseignement supérieur, la santé, le tourisme, les technologies de l’information et de la communication, le transport et la recherche scientifique.

Dans une déclaration à l’issue des travaux de la commission, Khemaies Jhinaoui a relevé que cette réunion traduit la dynamique particulière marquant les relations bilatérales entre les deux pays. “La diplomatie tunisienne a décidé de s’orienter davantage vers les pays africains frères et amis dont la Guinée en vue de relancer la coopération bilatérale et multilatérale et d’en diversifier les domaines”, a-t-il souligné.

Il a ajouté que le lancement, en 2017, d’une ligne aérienne directe entre Tunis et Conakry témoigne de la volonté commune de renforcer la coopération et de relancer les relations diplomatiques tuniso-guinéenne qui datent depuis 1954.

Pour le chef de la diplomatie tunisienne, les travaux de cette Commission ont abouti à des résultats fort probants, eu égard au nombre important d’accords signés entre les deux pays.

De son côté, Mamadi Touré s’est dit satisfait des travaux de la 5e commission mixte tuniso-guinéenne, affirmant repartir “comblé” au regard du nombre important des accords signés entre les deux pays.

“Les résultats de la Commission mixte traduisent clairement l’engagement des deux chefs d’Etat et des deux gouvernements à donner une nouvelle impulsion à la coopération entre la Tunisie et le Guinée”, a déclaré le ministre guinéen.

Il s’est notamment félicité du choix d’ouverture fait par la Tunisie sur l’Afrique subsaharienne, estimant que le nombre et la diversité des accords conclus permettent de garder confiance en l’avenir des relations entre les deux pays.

Touré s’est, par ailleurs, engagé à faire usage de tous les mécanismes de suivi convenus avec la partie tunisienne pour assurer la mise en œuvre des différents accords.

Rappelons que Mamadi Touré effectue, du 18 au 21 février 2018, une visite de travail en Tunisie à l’invitation de son homologue tunisien, Khemaies Jhinaoui.

Voici la liste des accords conclus :

– Protocole d’accord pour l’établissement des consultations (politique et diplomatique entre les deux ministères des Affaires étrangères).

– Accord-cadre en matière de coopération militaire dans les domaines de la formation et de la coopération technique et scientifique.

– Accord-cadre de coopération dans le domaine des technologies de la communication.

– Mémorandum d’entente de coopération dans le domaine de l’éducation.

– Mémorandum d’entente de coopération dans le domaine des affaires sociales.

– Mémorandum d’entente en matière de promotion de la femme, de la famille, de l’enfance et des seniors.

– Protocole d’entente dans la formation professionnelle et technique.

– Mémorandum d’entente relatif aux affaires religieuses.

– Protocole d’accord dans le domaine de la jeunesse.

– Mémorandum d’entente de coopération dans les domaines de la Poste et des TIC.

– Accord de coopération dans le domaine du développement technologique et industriel.

– Programme exécutif de coopération dans le domaine des Arts et de la Culture 2018-2020

– Protocole d’accord dans le domaine des sports.

– Protocole d’accord dans le secteur des mines et de la géologie.

– Accord relatif aux transports internationaux routiers des personnes et des marchandises.

– Accord de coopération en ressources halieutiques.

– Accord de coopération en ressources animales.

-Accord de coopération dans le domaine agricole.

– Accord coopération dans le domaine de l’eau.

– Convention de partenariat entre le Centre de promotion des exportations (CEPEX) et de l’Agence guinéenne de promotion des exportations (AGUIPEX).

– Accord de coopération entre l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation en Tunisie (APII) et l’Agence de promotion des investissements privés (APIP) en Guinée.