L’activité économique a connu une nette amélioration au cours du troisième trimestre de l’année 2017, lit-on dans la Note de conjoncture de la Banque centrale de Tunisie (BCT), publiée jeudi 28 décembre. Le taux de croissance du PIB aux prix constants de 2010 a atteint +0,7% en variation trimestrielle (V.T) et +2,1% en glissement annuel, soit les mêmes taux pour le PIB exprimé aux prix de l’année précédente.

De ce fait, le taux de croissance, pour les neuf premiers mois de l’année, s’est établi à 1,9%.

La croissance du PIB a été tirée principalement par la bonne performance des industries manufacturières (+2,1% en V.T) et des services marchands (+1,3%). Cette évolution positive a toutefois été impactée par la contreperformance des industries non

manufacturières (-3,5%) et des activités agricoles (-0,9%) qui ont contribué négativement à la croissance.

Concernant l’activité agricole, la valeur ajoutée (VA) dans le secteur de l’agriculture et de la pêche s’est repliée, revenant de +1,6% au 2ème trimestre à -0,9% au 3ème trimestre.

En outre, la VA, en glissement annuel, a connu une décélération en revenant à

2,0% au cours dudit trimestre contre 3,1% un trimestre auparavant. Il est intéressant de noter, qu’hors agriculture, le PIB aurait connu au troisième trimestre de 2017, un accroissement de 0,9% (en V.T) après avoir baissé de 0,1% au deuxième

trimestre.

Au niveau des industries manufacturières, la VA a affiché une progression de +2,1% au troisième trimestre, en VT, contre -0,9% au deuxième trimestre, profitant essentiellement de l’accroissement de la V.A des branches des industries agro-alimentaires (+5,8% en V.T.), des industries mécaniques et électriques (+2,6% en V.T.) et des industries diverses (+3,9% en V.T.), lesquels secteurs auraient contribué, respectivement, à raison de +0,2 pp, +0,1 point de pourcentage et +0,1 point de pourcentage à la croissance.

Cette amélioration porte aussi la marque d’une forte reprise de la VA des industries de raffinage (+20,7% au T3-2017 contre -10,2% au T2-2017). A l’opposé, les VA des industries chimiques (-6,8%) et du textile, habillement et cuir (-1,7%) auraient impacté négativement la croissance dans le secteur des industries manufacturières.

Pour ce qui est des industries non manufacturières, leur V.A a poursuivi sa tendance baissière en reculant de 3,5% au cours du trimestre et contribuant à raison de -0,3 point de pourcentage à la croissance. Cette évolution a été marquée par la poursuite de la contraction des activités d’extraction de pétrole et du gaz naturel (-12,4% en VT, soit -21,6% en glissement), liée essentiellement à l’arrêt de la production dans certains champs pétroliers, en relation avec la poursuite des troubles sociaux survenus à Tataouine et Kébili. Faut-il noter que la production du pétrole a connu une reprise durant le mois de septembre 2017 qui s’est d’ailleurs poursuivie en octobre, mais à un rythme moins important.

Les valeurs ajoutées dans les autres branches des industries non manufacturières, à savoir les industries d’électricité et gaz et les industries minières, ont progressé à un rythme relativement modéré, soit de 3,3% et 3,6% (en V.T) respectivement.

En effet, la production du phosphate n’a pas cessé de baisser, revenant de 407,8 mille tonnes en août à 356,5 mille tonnes, en septembre 2017 pour s’établir à 260,6 mille tonnes, en octobre, son niveau le plus bas de toute l’année, suite à l’arrêt de production au niveau de la région de Métlaoui qui a connu des mouvements de protestation et des revendications sociales. On notera, depuis, une amélioration de la production, en novembre (304,1 mille tonnes).

S’agissant de la VA des services marchands, elle s’est accrue de 1,3% au 3ème trimestre, contribuant à raison de +0,5 pp à la croissance globale. Cet accroissement provient, essentiellement, de la reprise de l’activité dans la branche “hôtellerie et restauration” (+5,3% en V.T. avec une contribution de +0,2 point de pourcentage), la branche “transports” (+3,5% en V.T. avec une contribution de +0,2 point de pourcentage) et dans la branche “commerce” (+1,6% en V.T. avec une contribution de +0,1 point de pourcentage).

Les indicateurs du secteur touristique, relatifs au 3ème trimestre 2017, montrent une amélioration au niveau du nombre des entrées des non-résidents, des nuitées et des recettes touristiques, en terme de glissement annuel, de l’ordre de 22%, 23% et 27% respectivement.