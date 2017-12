Selon nos informations, la chaîne de restauration rapide américaine “KFC“ (Kentucky Fried Chicken) va ouvrir, à compter du mois de janvier 2018, son premier point de vente aux Berges du lac de Tunis.

D’après HBG (Hédi Bouchamaoui Group) qui détient la représentation en Tunisie, deux autres points seront ouverts, respectivement en mars 2018 à La Marsa et en avril 2018 à El Manar.

Connue pour ses recettes à base de poulet frit, l’enseigne est basée à Louisville dans le Kentucky et fait partie du groupe Yum. La marque a été fondée au milieu du xxe siècle par le colonel Harland Sanders.

La chaîne sert chaque jour des millions de clients dans le monde dans ses 20.000 restaurants, dont 98% sont gérés en franchise et répartis à travers 135 pays. La présence de KFC dans le monde fait de l’enseigne un des leaders internationaux dans l’industrie du fast-food.

Pour fouetter l’égo des Tunisiens, les promoteurs du projet communiquent beaucoup sur le fait que tous les ingrédients des produits KFC seront à 100% ou presque du “Made in Tunisia”, ce qui n’empêchera pas l’enseigne de sortir ses bénéfices en devises.

Quant à la recette secrète aux 11 herbes et aromates de l’enseigne, on apprend dans Wikipédia qu’elle aurait été inventée et développée pendant 9 années par le colonel Sanders dans son restaurant à Corbin. Cette légende est largement utilisée par la marque comme moyen de promotion, tout comme pour le mythe de la composition du Coca-Cola.

Elle assure en effet qu’il s’agit d’un des secrets les mieux gardés dans le milieu des entreprises et qu’elle est encore utilisée de nos jours dans les restaurants KFC18. La feuille sur laquelle est inscrite la recette serait gardée dans un coffre à Louisville et même le président-directeur général du groupe n’en connaîtrait pas l’exact contenu.

Certains journalistes d’investigation se sont intéressés à cette recette et ont révélé que celle-ci consisterait simplement à cuisiner le poulet frit KFC dans un autocuiseur (cocotte-minute) et non pas dans une friteuse classique, ce qui conférerait, d’après la chaîne, une saveur unique à la viande.

ABS