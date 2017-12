Des responsables tunisiens des ministères du Transport et de l’Intérieur ainsi que de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) et des représentants de l’Aviation Emiraties tiennent actuellement une réunion d’urgence en Tunisie pour créer une cellule de crise en vue de mettre en place des règlements relatifs à l’exécution de la décision prise par la Tunisie concernant la suspension des voyages de la compagnie aérienne Emirates Airlines à Tunis, suite à l’interdiction de cette dernière de transporter les Tunisiennes à bord de ses vols. C’est ce qu’indique la cellule de presse au ministère du Transport.

Emirates Airlines a publié sur son compte twitter que “suite aux instructions des autorités tunisiennes, la compagnie suspend à partir de lundi ses voyages de et vers Tunis jusqu’à nouvel ordre”.

La même source a indiqué que la commission, actuellement en cours de composition, vise à identifier des règlements pour mettre en œuvre la décision de suspendre les voyages et ses impacts ainsi qu’à alléger la pression, jusqu’à l’identification des solutions du problème survenu, dans le cadre du respect des accords signés entre les deux pays et en attendant la publication d’un communiqué sur la réunion tenue au ministère du Transport.

A la suite d’une intervention officielle de la part de la Tunisie, Emirates avait levé l’interdiction de voyage pour les Tunisiennes à partir de Tunis et les a autorisées, vendredi après-midi, à voyager à bord de son avion après une interdiction qui a suscité la colère et l’indignation des voyageurs et a été dénoncée par la société civile et certains partis politiques. Toutefois cette mesure d’interdiction des Tunisiennes de voyager à son bord “Emirates” demeure encore en vigueur pour les Tunisiennes résidentes à l’étranger.

A noter que le ministre émirati des Affaires étrangères, Anwar Mohammed Qarqash a indiqué, dimanche sur son compte twitter, à propos de l’interdiction faîte aux Tunisiennes de voyager à bord des compagnies émiraties, “nous avons contacté les frères tunisiens, à propos d’une information sécuritaire qui a exigé des mesures bien déterminées et conjoncturelles….”.