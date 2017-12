Tunisie : Examen du cahier des charges techniques sur le pèlerinage et la Omra

Le ministère des affaires religieuses a réuni, jeudi 21 décembre, les membres de la Commission nationale du pèlerinage et la Omra pour examiner les projets de cahier des charges techniques portant sur l’hébergement et le transport entre les villes et sites religieux dans les lieux saints, notamment les composantes des aliments servis aux pèlerins, à la lumière des observations relevées lors de l’évaluation de la saison écoulée, ainsi que les moyens de combler les lacunes dans le domaine du transport.

Au terme de la réunion, le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum, a mis l’accent sur la nécessité de mettre en vigueur les recommandations issues de la Commission nationale de pèlerinage et de la Omra, tenue le 6 courant, dont notamment le lancement à un stade précoce de la formation religieuse renforcée des pèlerins et la mise en place des moyens et équipements nécessaire à cette opération.

Il a également été recommandé de mettre en place un bureau des pèlerins dans les lieux saints, le tirage au sort dans la répartition des navettes à destination des hôtels et des régions et la concrétisation du concept du pèlerin volontaire.

Adhoum a indiqué à cet égard qu’il effectuera une visite officielle en Arabie Saoudite à la tête d’une délégation pour s’entretenir avec le ministre saoudien du Pèlerinage et la Omra pour examiner les préparatifs en prévision du pèlerinage 1439-2018. Il a relevé à ce sujet la nécessité de tenir une réunion de coordination dans les prochains jours pour discuter des principales questions qui seront soulevées lors de cette visite.

A rappeler que département des Affaires religieuses avait annoncé, lundi 18 courant, que les inscriptions pour le pèlerinage 1439/2018 seront ouvertes sur le site officiel du département à travers le lien “inscription au Hadj”, du lundi 25 décembre au 14 janvier 2018. Il a invité les nouveaux candidats à remplir minutieusement le formulaire et demandé aux nouveaux candidats de fournir au prédicateur local dans la délégation à laquelle ils appartiennent territorialement une copie de la carte d’identité nationale et du reçu de candidature.

La Commission du pèlerinage et la Omra avait recommandé, lors de sa dernière réunion tenue le 6 décembre, d’engager tôt les procédures de réservation des logements, de procéder au tirage au sort dans la répartition des navettes vers les hôtels et les régions et d’entreprendre les procédures d’assurance obligatoire pour le transport des pèlerins souffrants.

Les participants ont également recommandé de déterminer les tâches des membres du bureau tunisien des affaires des pèlerins dont certains devront être présents aux sites de Arafa et Mena avant l’arrivée des pèlerins tunisiens pour leur assurer les bonnes conditions d’accueil. Ils ont par ailleurs recommandé d’examiner l’expérience du “pèlerin volontaire” et la possibilité de mettre en place un bureau tunisien permanent des affaires des pèlerins dans les lieux saints.