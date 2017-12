Le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD Tunisie) et la Konrad-Adenauer-Stiftung ont organisé le 15 décembre au soir la cérémonie de remise du prix du Meilleur Jeune Dirigeant de la 9ème édition des CJD Business Awards 2017, un concours qui récompense depuis 2008 les meilleurs jeunes dirigeants de l’année.

Suite à une première sélection, un jury composé de 10 personnalités issues de secteurs variés du monde des affaires s’était réuni quelques jours avant le jour J pour choisir, parmi 3 candidatures présélectionnées, le lauréat des CJD Business Awards 2017.

Le Prix du Meilleur Jeune Dirigeant 2017 a été décerné à Moez Lachneb, CEO de la start-up Next Gen Corp, une entreprise spécialisée dans les technologies au service de l’éducation et de la santé.

Next Gen Corp fournit une panoplie d’applications mobiles thérapeutiques pour les enfants autistes et dyslexiques ainsi que des applications ludo-éducatives destinées à aider à améliorer les capacités cognitives des enfants.

Le prix lui a été remis par Omar Behi, ministre du Commerce, et Wafa Laamiri, présidente du CJD.

Décernée par le CJD Tunisie en partenariat avec la Konrad-Adenauer-Stiftung, cette récompense vise à distinguer l’excellence et le leadership, à valoriser dans les parcours le sens de l’initiative et l’originalité des projets et vise également à promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat.

Les autres finalistes étaient Sehl Zargouni, DG de Microcred, et Khaled Aouij – CEO Tuniscope.

Jury de la 9ème édition des CJD Business Awards:

Wafa Makhlouf, Présidente du Jury, Directeur Exécutif CEED Tunisia

Dr Holger Dix, Représentant Résident de la Konrad Adenauer Stiftung

Noomane Fehri, CEO BiatLabs

Mondher Khanfir, Co-Founder Wiki Start Up

Khaled Ben Jilani, Senior Partner AfricInvest Group

Anis Sahbani, CEO ENOVA Robotics

Nabil Allani, Directeur de Publication Entreprises Magazine

Nadaa Ghozzi, Directrice Générale Select Travel & Tours – CJD Tunisie

Mounir Hbaieb, Expert-comptable – ACO Audit – CJD Tunisie

Mohamed Krid, CEO FM Buildings – CJD Tunisie.