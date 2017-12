L’échange des points de vue et la coordination des positions entre Tunis et Alger sur plusieurs dossiers, ont été au centre de la réunion de la 8e session de la commission de concertation politique tuniso-algérienne qui a eu lieu lundi à Tunis. La réunion s’est tenue sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui, et son homologue algérien, Abdelkader Messahel.

Dans une déclaration de presse à l’issue de la réunion, le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a indiqué que la rencontre a été l’occasion de coordiner les positions de la Tunisie et de l’Algérie au sujet du Sommet 5+5 prévu en Algérie le 21 janvier 2018, relevant la convergence des points de vue des deux pays concernant tous les dossiers évoqués lors de la réunion, notamment la migration irrégulière, la lutte contre le terrorisme et les questions de développement dans les deux rives de la Méditerranée.

La réunion a aussi permis de faire le point des relations de coopération bilatérale une année après la tenue de la 21e session de la haute commission mixte tuniso-algérienne (9 mars 2017), a-t-il indiqué, précisant que les préparatifs de la 22e session prévue l’an prochain en Algérie sont en cours.

Selon le ministre algérien, les relations entre la Tunisie et l’Algérie dans le domaine économique ont enregistré, au courant de l’année précédente, des chiffres record en matière de volume d’échanges commerciaux et de tourisme. En effet, le nombre de touristes algériens ayant visité la Tunisie a atteint plus de deux millions, a-t-il dit, se félicitant des relations privilégiées entre les deux pays en matière de sécurité, de lutte antiterroriste et de sécurisation des frontières.

De son côté, Khémaies Jhinaoui a indiqué que la réunion a été l’occasion d’examiner le développement des relations bilatérales excellentes et les moyens de les renforcer et d’identifier d’autres perspectives de coopération dans tous les domaines au service des intérêts des deux pays frères.

Les questions à caractère sécuritaire, notamment en ce qui concerne la relation de la Tunisie et de l’Algérie avec les espaces européen et africain et les dossiers d’intérêt commun ont été également à l’ordre du jour, a indiqué Jhinaoui.

Le ministre a précisé que la visite de Abdelkader Messahel s’inscrit dans le cadre de la réunion tripartite pour le suivi de l’initiative du président de la République, Béji Caïd Essebsi, au sujet de la crise en Libye.

Réunis dimanche, les ministres des Affaires étrangères de la Tunisie, d’Algérie et de l’Egypte ont appelé tous les protagonistes libyens à privilégier l’intérêt national du peuple libyen, le dialogue et le consensus afin de mettre en application le “Plan de travail pour la Libye”, proposé par le chef de la mission des Nations Unies pour la Libye, Ghassan Salamé, et mettre fin à l’étape de transition dans les plus brefs délais.

Lors de cette réunion consacrée au suivi de l’initiative tripartite visant à trouver un règlement politique global en Libye, Khémaies Jhinaoui, Abdelkader Messahel et Sameh Chokri ont réaffirmé leur soutien au consensus politique en Libye.