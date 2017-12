Des accords de coopération dans les domaines de la formation, de la recherche et des petites et moyennes entreprises (PME) seront prochainement signés entre la Tunisie et l’Algérie, a indiqué le ministre algérien de l’Industrie et des Mines, Youssef Youssfi, en visite en Tunisie.

Il a ajouté, lors de la dixième réunion de la commission de suivi et d’évaluation de la coopération industrielle tuniso-algérienne que la coopération industrielle bilatérale connaît une évolution accélérée, mais il appelle à la renforcer davantage dans les domaines de l’industrie mécanique, agroalimentaire et automobile.

De son côté, le ministre tunisien de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises, a affirmé qu’une rencontre entre des industriels tunisiens et algériens sera organisée dans les prochains mois pour étudier les moyens de favoriser leur partenariat.

Il a ajouté que la commission a mis en place plusieurs programmes, mécanismes juridiques et techniques pour encadrer et diversifier les domaines de coopération et d’investissement.

Trois accords de coopération entre des structures de soutien dans les deux pays. Le premier a été conclu entre le Centre technique des matériaux de construction, de céramique et verre de Tunis et le Centre des études et services technologiques des matériaux de construction en Algérie et couvrira la période 2018/2020. Le deuxième a été conclu entre l’Office algérien de métrologie et le laboratoire central des analyses et essais pour la période 2018/2019.

Quant au troisième accord, il a été conclu entre l’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle et son homologue algérien.