L’actualité a de quoi vous donner le tournis! En bonne journaliste appliquée et consciencieuse, je m’apprêtai à faire un papier sur DAR JOUAD, ce beau et poignant film de SELMA BACCAR qui montre de quel enfer nous avons échappé nous les Tunisiennes. Imagine mon patron m’y envoyant à chacune de mes impertinences! Et si j’ai un seul commentaire à faire sur ce film : Ah Si SELMA BACCAR avait pu avoir un budget plus important !

On peut par un mauvais jeu de mots se mettre dans l’ambiance générale et dire que nos arrière-grands-pères blacklistaient leurs femmes en les enfermant dans cet antre d’injustice ; depuis quelques jours, tout le monde blackliste tout le monde.

L’EUROPE nous blackliste parce que nos finances ne seraient très transparentes d’autant que plus de 100.000 associations ont vu le jour depuis le 14 janvier 2011, et parmi elles beaucoup de structures douteuses dont on ne sait pas trop d’où leurs sous viennent, ni où ils vont. Et si DOCTEUR INLUCCKY LUKE fait ce qu’il peut pour démêler cet écheveau, il semble oublier d’utiliser la traçabilité informatique.

L’informatique ! Cet outil devenu incontournable avec tous ses accessoires créés par l’Oncle SAM dont le grand chef a décidé de blacklister tout le monde arabe qui ne sert à rien d’autre que de fournir du pétrole. Manifestez, manifestez mes compatriotes, alors là le DONALD n’en a rien à foutre! Ça fait longtemps que vous êtes sorties de l’histoire et en bon cowboy, il cherche à sauver ce qui reste d’un OCCIDENT qui prend l’eau de toutes parts surtout qu’il voit le péril asiatique perçant à l’horizon.

Et comme chacun agit selon ses moyens, nous autres petits pays africains cherchons à défendre ce qui reste de notre économie en faisant de telle sorte de blacklister les glibettes erdoganiennes. Mal leur en a pris, ça a fâché les représentants de l’ex-empire ottoman qui encore fois ont quitté l’ARP: c’était la deuxième fois qu’ils le font, j’espère que la prochaine fois on les enverra à DAR JOUAD avec une sacrée ration de glibettes, mais cette fois tunisiennes …

Tout ça en attendant que le PM OSE, OSE, OSE, sinon c’est lui qui finira comme l’excellente WAHIDA JENDOUBI dans la cave de DAR JOUED, car en osant et en mettant les pieds dans le plat, il n’a rien à perdre et tout à gagner. La rue veut des gages de bonne volonté politique sinon le blacklistage deviendra un réflexe. CE QUE JE NE LUI SOUHAITE PAS.