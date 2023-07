Située au cœur de la Méditerranée, de la mer Egée à la Riviera turque, la Türkiye abrite les plus belles plages du monde. Tout au long de l’été, ces magnifiques plages combinent le bleu et le vert, offrant de nombreuses possibilités de détente et de plaisir ainsi que diverses activités passionnantes. En outre, les plages immaculées arborant le Pavillon bleu sont accompagnées de traces des civilisations les plus influentes du monde, de saveurs uniques, de routes des vignobles et de délicieux vins locaux.

Riviera turque : vacances de rêve

Antalya, située au cœur de la Riviera turque, est une autre destination de vacances très prisée en raison de ses nombreux et excellents sites historiques -allant d’Aspendos à Myra, de Side à Perge- ainsi que de son long littoral, de ses eaux turquoise, de ses baies sereines et de ses activités sportives. Presque toutes les routes d’Antalya, connue pour ses belles plages et abritant 231 plages certifiées Pavillon bleu, mènent à une plage différente. Certaines s’étendent sur des kilomètres, tandis que d’autres sont des joyaux cachés dans les montagnes et les criques. Kaputaş, par exemple : avec sa plage de sable blanc et sa mer turquoise, Kaputaş, sur la route Kaş-Kalkan, est époustouflante. Cette petite plage enchantée a été désignée comme l’une des 50 plus belles plages du monde. La baie Andrea Doria, nommée d’après l’amiral génois Andrea Doria et située entre la route Finike-Demre, est l’une des plages les plus fascinantes d’Antalya. Cette plage pittoresque est entourée de rochers, de maquis et d’oliviers sauvages et est fréquentée par les tortues de mer et les phoques moines de Méditerranée. La plage de Patara, la deuxième plus longue plage de Türkiye avec ses 14 km de long, est également située à Antalya. C’est l’une des plus importantes zones de nidification des tortues de mer en Türkiye. C’est pourquoi, entre le 15 mai et le 15 septembre, les visiteurs et les tortues de mer utilisent alternativement la plage de Patara.

Un voyage dans les mille et une nuances de bleu

Bodrum est sans aucun doute l’une des destinations de vacances les plus populaires de la mer turque, la côte du bonheur de la Türkiye. Avec sa mer limpide, son sable doré et son littoral époustouflant, la région est l’escapade estivale idéale pour les amoureux du soleil et de la mer. La plage de Gümbet, l’une des plus proches du centre de Bodrum, promet des expériences inoubliables avec ses eaux aux différentes nuances de bleu, ses excursions en bateau, ses sports nautiques et ses clubs de plongée. La plage de Bitez est idéale pour la baignade et d’autres activités nautiques. Outre sa grande plage de sable et ses panoramas à couper le souffle, Bitez Beach est entourée de nombreux cafés et restaurants. La plage de Göltürkbükü, située au cœur de Türkbükü, la destination de vacances préférée de Bodrum, est l’un des quartiers les plus animés de la ville. Avec ses clubs de plage attrayants, la plage promet des expériences luxueuses.

İzmir : le cœur de la Türkiye

Si vous continuez vers le sud depuis Çanakkale, vous atteindrez İzmir, la “perle de la Türkiye “. Lorsque l’on parle d’İzmir, la première chose qui vient à l’esprit est Çeşme, la destination touristique la plus populaire de la ville. Les plages d’Ilıca et d’Alaçatı sont les vedettes de Çeşme, avec leur mer magnifique et leur sable doré. La plage d’Alaçatı, célèbre pour ses eaux calmes et tranquilles, est située à environ 13 kilomètres du centre de Çeşme. Vous pourrez prendre un bain de soleil et déguster un cocktail sous le soleil de la mer Égée à la plage d’Alaçatı, l’une des plages les plus propres de Çeşme. La plage d’Ilıca, située dans le quartier d’Ilıca à Çeşme, est un autre lieu d’escapade populaire dans la région. Les eaux thermales peu profondes qui réchauffent la mer autour d’Ilıca sont bien connues. Vous pouvez passer autant de temps que vous le souhaitez à nager dans les eaux cristallines de la mer Égée, à vous détendre sous un soleil infini et à profiter du beau temps.

Çanakkale : le paradis vert du nord de la mer Égée

De nombreuses villes situées sur le littoral de la mer Égée, en Türkiye, se remplissent de visiteurs pendant l’été. L’une d’entre elles est la côte d’Assos, à Çanakkale, dont les eaux sont légèrement plus calmes mais captivantes grâce à leur couverture verte. Les deux plages les plus célèbres de la région sont Assos Sokakağzı Beach et Kadırga Bay, entourées d’oliviers de part et d’autre. Cependant, lorsque l’on parle de Çanakkale, Bozcaada et Gökçeada, il ne faut pas oublier les deux magnifiques îles turques. Avec sa mer bleue et son sable soyeux, la plage d’Ayazma à Bozcaada est l’une des plus belles plages de la mer Égée. La plage d’Aydıncık à Gökçeada, la plus grande île de Turkaeagean, longue de 1200 mètres, est une autre plage naturelle de premier ordre que les surfeurs visitent pour la beauté de son sable.