Le développement des relations économiques et commerciales entre la Tunisie et la Turquie a été au centre de l’entretien qu’a eu la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb à Istanbul avec son homologue turc Omer Polat, d’après un communiqué, publié lundi, par le département du Commerce.

Cet entretien s’est tenu en marge de la participation des deux ministres au Forum commercial et économique Turquie-Afrique, tenu dans la ville turque les 12 et 13 octobre 2023.

Ben Rejeb a souligné, à cette occasion, l’impératif de coordonner pour réduire le déséquilibre de la balance commerciale bilatérale, à travers une éventuelle révision de l’accord de libre-échange conclu entre les deux pays, estimant que ceci permettra de minimiser le déficit commercial et de renforcer le partenariat et les investissements turcs en Tunisie.

La ministre tunisienne a eu, également, d’autres réunions bilatérales des homologues et responsables africains, en l’occurrence Nardos Thomas, directrice générale de l’Agence de Développement de l’Union Africaine (AUDA-NEPAD), et Albert Muchanga, commissaire de l’Union africaine pour le développement économique, le commerce, l’industrie et les mines.

Il convient de noter que le Forum commercial et économique Turquie-Afrique a été marqué par la participation de plus de 24 ministres du Commerce, et des délégations officielles représentant divers pays africains, ainsi que de près de 1 300 représentants de sociétés économiques turques et africaines.