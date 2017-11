Les investissements directs étrangers (IDE) ont progressé de 41% au cours des 9 premiers mois de 2017 en comparaison avec la même période de 2016.

Alors qu’elle était au-dessus de la moyenne mondiale entre 2008 et 2010, le pourcentage des IDE par rapport au PIB de la Tunisie est passée en 2011 en dessous de la moyenne mondiale (2008: Tunisie 5,8% Monde 4%) – (2011 Tunisie 0,94% Monde 3%).

Evolution %IDE/PIB Tunisie vs Monde

Evolution %IDE/PIB Tunisie vs Maroc

Evolution %IDE/PIB Tunisie vs Algérie

Les IDE proviennent principalement de la France, suivi par le Qatar, l’Allemagne et le Royaume-uni. En 2014 s’est retrouvé en première position des pays source des IDE avec des investissements estimés à 135,8 millions de dinars.

Les secteurs qui attirent le plus d’IDE sont dans l’ordre, l’énergie, l’industrie et les services. A partir de 2014 l’industrie a régulièrement progresse pour finir par rejoindre l’énergie au cours de 2017 (9 mois). Si l’agriculture n’attire pas les IDE c’est en raison des contraintes légales.

75% des IDE se retrouvent dans le grand Tunis et dans le nord Est, bien que les investissements qui génèrent le plus d’emplois sont ceux réalisés dans le nord est et dans le centre est.

Source : Targa Consult