Ennakl : La marque Skoda Tunisie a désormais son propre showroom

Ennakl Automobiles, importateur officiel de la marque Skoda en Tunisie, vient d’inaugurer son nouveau site dédié à la marque, en présence de l’ambassadeur de la Tchéquie en Tunisie, Jiří Doležel, du vice-ministre de l’Industrie et du Commerce de la Tchéquie, de Petr Šolc, Head of Sales Region – Overseas chez Skoda, et de Slim Feriani, secrétaire d’Etat à l’Industrie et aux PME.

A cette occasion, le Président Directeur Général de la société Ennakl Automobiles, Monsieur Ibrahim Debache, a déclaré : « Je suis particulièrement ravi de vous accueillir dans ce premier site Skoda en Tunisie, qui sera le nouveau flagship de la marque. Cette réalisation témoigne de la dimension que nous souhaitons donner à la marque Skoda en Tunisie, ce showroom reflète parfaitement la signature de la marque « Simply Clever, with a Human touch ». Ces dernières années, les produits de la marque Skoda ont évolué d’une manière remarquable, et dans la continuité ce showroom avec son design reflète cette évolution. L’objectif est de créer une relation privilégiée avec nos clients et de délivrer une expérience unique à nos visiteurs».



Un nouveau site aux standards internationaux

Représentant un investissement de l’ordre de 5 millions de dinars, le nouveau site Skoda de La Goulette s’étant sur une superficie de 1400 m2, avec un showroom qui peut accueillir jusqu’à 10 voitures, et des ateliers qui sont équipés de 7 baies de service. Que ce soit pour la vente ou le service, une équipe dédiée, formée et certifiée sera heureuse de répondre aux attentes de ses clients.

Une gamme enrichie

A côté des modèles phares de la marque déjà commercialisés (Fabia, Octavia et Superb), on a pu découvrir en avant-première en Tunisie le SUV Kodiaq, un autre exemple du savoir-faire de Skoda en matière de technologie et de design, pour délivrer une expérience de conduite agréable et inoubliable.

La Situation critique du secteur automobile

MDebache a souligné l’importance du poids du secteur de l’industrie automobile dans l’économie tunisienne (ce secteur représente 40% des exportations).

A ce titre, il a rappelé le poids conséquent des relations de coopération industrielle entre la Tunisie et la République Tchèque, notamment en matière d’exportation de composants automobiles. En effet, certaines pièces mécaniques et électriques des voitures Skoda fabriquées en République Tchèque proviennent des usines implantées en Tunisie qui approvisionnent au moins une dizaine d’usines du groupe Volkswagen.

Malheureusement, malgré les exportations du secteur des Industries Mécanique et Electriques qui couvrent largement le volume des importations de véhicules, il faut souligner la situation critique du secteur automobile aujourd’hui suite à la restriction du volume d’importation de véhicules pour l’année 2017.

De même, l’année 2018 s’annonce difficile suite aux mesures prises par le ministère du commerce à savoir une réduction du volume d’importation de 20% ; et les nouvelles dispositions du projet de loi de finances qui prévoit une augmentation moyenne de 25% des droits de consommation sur les véhicules et l’augmentation de 15% des droits de douane sur les pièces de rechange sans compter le taux de la TVA qui passe à 19%. Toutes ces dispositions impactent fortement l’activité et surtout la capacité à répondre à la demande des clients et à approvisionner le marché d’une manière suffisante et régulière.

Ibrahim Debache dira en conclusion que “dans le cadre du partenariat privilégié de la Tunisie avec l’Union Européenne, la Tunisie peut jouer un rôle de hub pour le développement des relations économiques de l’Europe avec l’Afrique. Aussi j’ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes en discussion avancée pour représenter Skoda en Afrique sub saharienne et notamment au Sénégal”.

NB : Le nouveau showroom SKODA se situe sur le site Ennakl Automobiles sur la route de La Goulette au côté des Showrooms AUDI et PORSCHE.