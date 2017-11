La Bourse de Tunis débute la séance de ce Lundi 06 Novembre dans le vert où le Tunindex affiche un accroissement de 0.17% avec 6 121.29 points dans un volume totale de 0.457 MTND

Dans le vert, MAGASIN GENERAL grimpe de 4.48% à 33.79 TND suivie par SOTUVER et BANQUE DE L’HABITAT qui gagnent respectivement 3.10% et 3% à 4.32 TND et 24.72 TND.

A la baisse, UNIMED chute de 2.92% à 7.62 TND tout comme SOMOCER et MEUBLE INTERIEURS qui dévissent respectivement de 2.52% et 1.58% à 1.16 TND et 3.10 TND