SIAMAP 2017 : Une trentaine d’accords de partenariats conclus

Plusieurs rencontres organisées au sein de l’espace de partenariat et de l’investissement dans le cadre du salon SIAMAP, ont abouti à la conclusion d’environ 30 accords de partenariat, a indiqué le membre du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche, Karim Khalfali.

La signature de ces partenariats aura lieu prochainement, a-t-il indiqué dimanche dans une déclaration à l’Agence TAP en marge de la 13ème édition du salon SIAMAP tenu du 31 octobre au 5 novembre 2017 au palais des expositions du Kram, précisant que l’objectif de ces rencontres (au nombre de 400) “est d’instaurer des partenariats effectifs et réels qui seront concrétisés”.

Khalfali a indiqué que l’espace du partenariat et de l’investissement, inauguré par le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Sami Taieb, en présence des ministres qatari et ivoirien de l’agriculture, représente une opportunité aux investisseurs tunisiens et étrangers d’Algérie, de Libye, Qatar, Turquie, Côte d’Ivoire, France, Suisse et Italie, pour lier des relations d’investissement dans le secteur agricole, des industries alimentaires et des ressources hydrauliques.

Il a souligné que l’UTAP, vise à hisser le taux d’investissement dans le domaine agricole puisque la contribution des étrangers dans l’investissement agricole privé ne dépasse pas 6% du taux d’investissement et 1% du nombre des projets adoptés.

Il convient de rappeler que la clôture de la 13ème édition du SIAMAP, organisée par l’UTAP, aura lieu aujourd’hui dimanche et a enregistré plus de 500 participants venus de 36 pays.